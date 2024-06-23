23 июня
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Земляника лесная и садовая: на барнаульских прилавках появилась алтайская ягода. Но есть подвох

Многие жители Алтайского края с нетерпением ждали садовую ягоду.

Ягоды.
Ягоды.
Лариса Васильева

Традиционно первой на прилавках рынков появилась жимолость. Но, согласитесь, все-таки любимицей является садовая земляника, клубника или виктория — кому как нравится.

Так вот, алтайская ягода постепенно "сдвигает" импортную, которая красива на вид, но "пластиковая" на вкус.

В рядах Нового рынка лесная земляника стоит 1000 рублей за литр, 500 — соответственно, поллитровый контейнер.

Садовая земляника — 1000 рублей за 2-литровый контейнер.

Ягода в таре поменьше и стоит соответственно — 400 рублей. Но нужно держать ухо востро. Уж больно хитрые продавцы стали. Так, привозную ягоду продают за алтайскую садовую. Нужно обратить внимание на плодоножки. Если они начали чернеть, а листочки ярко-зеленые — точно заморская. И если одна к одной по цвету и размеру — из этой же серии.

Есть еще на продажу тепличная ягода — она ярко-красная, не как заморские товарки. Но так же вкусная. И чистенькая.

Продавцы говорят, что в этом году клубничный неурожай. Слишком долго ягодные кустики мучили заморозки, потом ливни.

Ранее о секретах самой популярной ягоды рассказал эксперт.

Много лет ее называли «Викторией» — по названию одного из сортов. Очень часто дачники зовут сладкую ягоду клубникой.

На самом деле — это земляника садовая, ананасная или крупноплодная. Это самая хлопотная в выращивании, но самая любимая ягода садоводов и покупателей.

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