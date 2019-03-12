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Жалобы из приложения «Карта убитых дорог» будут попадать на столы чиновникам Минтранса

Мобильное приложение «Карта убитых дорог» планируют интегрировать с информационной системой Министерства транспорта РФ. Жалобы россиян на ямы, стертую разметку и неработающие светофоры будут автоматически попадать на стол чиновникам, рассказал «Известиям» координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

Ремонт дорог в Алтайском крае
Ремонт дорог в Алтайском крае
Иван Кузьмин

Мобильное приложение, с помощью которого россияне сообщали о плохих дорогах, ОНФ запустил в августе 2018 года. Оно стало «удобным инструментом, чтобы услышать просьбы людей и учесть их позицию в планировании ремонтных работ», рассказал Васильев. Однако не все чиновники начали пользоваться этим приложением.

Для более оперативного обмена информацией решили начать интеграцию с информационной системой контроля за расходованием средств дорожных фондов, разработанной Минтрансом России. По словам Васильева, это произойдет через несколько месяцев.

«Заявки, которые направляются на „Карту убитых дорог“, будут моментально перенаправляться на портал „Добродел“ и автоматически попадать на стол чиновникам», — сообщил депутат. В Минтрансе уже подтвердили эту информацию.

За время работы сервиса «Карты убитых дорог» (с августа 2018 года) выявили более 2 тыс. проблем, большинство из которых касаются ям, рассказали в ОНФ. С помощью общественников проблему удалось решить в 341 случае, на 55 участках сделали ямочный ремонт.

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