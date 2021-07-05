Жаркий июль в парке «Солнечный ветер»

Парк развлечений «Солнечный ветер» приглашает всех провести этот месяц, получив максимум радости от катания на аттракционах и море удовольствия от совместных прогулок по парку. Зовите своих любимых и родных, в этом месяце для вас приготовлены классные акции, семейные мероприятия и приятные розыгрыши!

Семья , любовь и совместные развлечения

Открывает центральный летний месяц праздник 8 июля — День семьи, любви и верности. И хотя это один из молодых российских праздников, но истоки его, легенды, связанные с ним, история любви Петра и Февроньи уходят в 13 век, к преданьям старины глубокой, которая учит мудрости отношений жителей века высоких технологий. Несомненно, это удачный период вспомнить и возобновить ваши семейные традиции.

Одна из хороших и давних семейных традиций — это, конечно, совместное фото с родными людьми. И прямо сейчас в Инстаграм-аккаунте «Солнечного ветра» @solnechnyi.veter проходит праздничный розыгрыш семейной фотосессии в парке. Итоги будут подведены 5 июля случайным образом среди всех, кто выполнил условия розыгрыша. Торопитесь, вы еще можете принять участие и получить в подарок не просто красивые фото, а приятные, теплые, счастливые воспоминания!

Весело , когда вместе!

Парк «Солнечный ветер» объявляет Фестиваль семейных развлечений — целую неделю с 5 по 11 июля!

— В будни с 5 по 9 июля с 18:00 до 19:00 приглашаем мам и пап с дочками и сыночками вместе провести время весело и с пользой. В этот вечерний час в парке для вас приготовлены интересные семейные развлечения — каждый день разные: в понедельник — танцевальное шоу с современными технологиями «Just Dance ШОУ», во вторник — блогер-вечеринка, в среду — игровая программа по мотивам компьютерной игры «Brawl Stars», в четверг — игровой квест «Спортивная семья», в пятницу — игровая программа по мотивам компьютерной игры «Among As».

В субботу и воскресенье — яркий финал Фестиваля семейных развлечений:

— 10 июля с 12:00 до 13:00 ждем всех на Джинсовую вечеринку «Jeans party» — приходите в это время в парк с любой джинсовой деталью в своем наряде (элементы джинсовой одежды, джинсы, шорты, юбки, кепки и т.д.)и принимайте участие в общем веселье!

— А 11 июля с 12:00 до 15:00 мы проведем для вас большой праздник «День семейных игр». В этот день вас ждет:

мини-чемпионат по скоростному сбору пазлов

веселые семейные спортивные игры

большие напольные игры Твистер , Крестики-нолики , Большие шашки , Большие домино и Мишень Фрисби

Крестики-нолики Большие шашки Большие домино и Мишень Фрисби а также творческий конкурс семейной самодеятельности с призами среди гостей парка! Чтобы принять участие , напишите в директ Инстаграма парка @solnechnyi.veter или позвоните по телефону: +7−983−352−37−39. Принимаются любые творческие номера!

Весь июль каждые выходные гостей парка будут ждать весёлые активности, игры и праздники. Следите за новостями и афишей в Инстаграм!

И ежедневно — ваши любимые аттракционы!

Аттракционы. Фото предоставлено парком «Солнечный ветер»

Любимый аттракцион

И снова о любимых аттракционах наших гостей! Путем голосования в социальных сетях и проведения опроса среди гостей парка были определены ваши самые любимые аттракционы: карусели «Ракушки» и «Джунгли», «Веселые горки» и «Самолеты».

А теперь замечательная новость: весь июль по будням «Любимый аттракцион» всего за 80 рублей!

с 5 по 9 июля мы ждем вас кататься на «Ракушках»

с 12 по 16 июля приглашаем на «Джунгли»

с 19 по 23 июля кричим от радости на «Веселых горках»

с 26 по 30 июля летаем на «Самолетах»

Каждую неделю один из любимых аттракционов всего за 80 рублей!

Сладкое семейное чаепитие

Еще одно любимое занятие для всей семьи — конечно совместное чаепитие! Приходите в парк «Солнечный ветер» в течение недели с 12 по 18 июля, катайтесь на аттракционах и принимайте участие в сладком розыгрыше! Для этого достаточно пополнить свою карту гостя на любую удобную для вас сумму и прокатиться на аттракционах.

И уже 19 июля случайным образом среди всех гостей парка, пополнивших баланс карты в эти дни, будет разыграно 25 вкуснейших кондитерских наборов, которых точно хватит на всю семью! Результаты розыгрыша будут размещены в социальных сетях и на кассах парка. Чтобы получить приз — победитель должен прийти в парк и предъявить карту гостя, номер которой был указан в списке 25-ти победителей.

Ждём вас и ваших деток кататься, развлекаться и смеяться. Следите за новостями в Инстаграм-аккаунте @solnechnyi.veter. Вместе мы проведём чудесный июль!

Парк «Солнечный ветер»

Адрес: Барнаул, проспект Ленина, 152в

Тел: +7 (3852) 77-67-68 , +7 (3852) 25-47-17

Инстаграм: @solnechnyi.veter

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