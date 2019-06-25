Жаркое лето для малого бизнеса с Банком «Левобережный».

В период действия специальных условий представители малого и среднего бизнеса имеют возможность оформить кредит в офисах Банка «Левобережный» на сумму от 5 до 35 млн рублей сроком до 36 месяцев по ставке 10,95% годовых. Цели кредитования: инвестиции или пополнение оборотных средств.

В акции могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели со средней годовой выручкой по заемщику до 400 млн рублей (по данным официальной отчетности).

Акция «Жара» действует до 01.09.19 г. включительно. С условиями можно ознакомиться ниже, либо на сайте банка.

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https://www.nskbl.ru/business/small-business/order/

Кредит предоставляет Банк «Левобережный» (ПАО), лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 1343 от 18 августа 2015 г. Цель кредитования: пополнение оборотных средств, инвестиции. Порядок гашения: аннуитет. Отсрочка погашения основного долга: до 6 месяцев. Залог: недвижимость (жилая /коммерческая) — не менее 50% в структуре залога, транспорт. Поручительство — учредители (участники), совокупная доля которых в компании не менее 51%; связанные компании (все работающие); супруг (а)/третьи лица (если выступают залогодателями). Дневная ставка от суммы кредита за первый день кредитования — 1%. Комиссия за залоги взимается согласно действующим тарифам банка.