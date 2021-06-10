Строительная отрасль и сельское хозяйство сегодня являются одними из самых развивающихся сфер экономики Алтайского края. В условиях расширения аграрного сектора и объективно возросшего запроса со стороны сельхозтоваропроизводителей на строительство новых объектов « Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 1 имени В.И. Мудрика » (ЖБИ Сибири) готов предложить фермерам широкую линейку своей продукции и профессиональную поддержку в реализации проектов.

Предприятие давно славится тем, что обладает возможностями производства железобетонных изделий для самых различных сфер — строительство жилых домов, коммерческих зданий и сооружений, строительство в области энергетики и дорожной отрасли.

Долгосрочное сотрудничество с компаниями самого разного профиля на деле доказывает, что БКЖБИ № 1 является надежным и ответственным партнером.

История завода — это не только богатый накопленный опыт, высокая производительность производственных мощностей, но и профессиональная команда, а также умение индивидуально работать с каждым клиентом на всех этапах от проектирования до строительства того или иного объекта.

Специалисты завода могут выступать в качестве экспертов и помогать в организации и воплощении самых проектов любой сложности.

Сегодня сформировался очевидный тренд, связанный с желанием алтайских фермеров развивать свое дело. От проектировщиков и заказчиков на завод поступает все больше вопросов относительно возможностей компании оказать содействие в строительстве зданий сельхоз назначения.

В этой связи БКЖБИ-1 может предложить варианты возведения каркасов из железобетонных изделий для строительства птичников, свинарников и других сооружений для аграрного сектора.

Возможности производства четко совпадают с запросом сельхозтоваропроизводителей.

Выгодно, долговечно, надежно и безопасно!

Железобетон — идеальный материал для создания долговечных зданий и сооружений. Эксплуатировать такие строения можно в течение 50−100 лет.

Железобетонные изделия пожаробезопасны и устойчивы к природным вызовам, которые несет суровый сибирский климат.

Кроме того, железобетонные конструкции не требуют дополнительной обработки и капитального ремонта, а значит эксплуатация сооружений не потребует дополнительных расходов. Также отпадает необходимость тратиться на капитальный ремонт объектов.

Строим вместе родной Алтай. Архив компании «ЖБИ Сибири»

Еще одним важным фактором является то, что железобетон не так подвержен колебаниям цен на строительном рынке, как другие материалы. А это значит, что потребитель нашей продукции может быть уверен в реализации своих планов.

Работа на долгую перспективу, основательность и ответственный подход — особые черты, которые отличают алтайских сельходпредпринимателей. В этом отношении принципы «БКЖБИ № 1 им. В.И. Мудрика» полностью совпадают с этими установками.

Мы максимально заинтересованы в том, чтобы помочь аграрному сектору устойчиво развиваться и быть ведущей отраслью региональной экономики. Поэтому Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 1 предлагает интересные и выгодные решения строительства зданий в сельскохозяйственной отрасли и надеется на сотрудничество с дальновидными партнерами.

Строим вместе родной Алтай. Архив компании «ЖБИ Сибири» Строим вместе родной Алтай. Архив компании «ЖБИ Сибири» Строим вместе родной Алтай. Архив компании «ЖБИ Сибири» Строим вместе родной Алтай. Архив компании «ЖБИ Сибири»

Справка

БКЖБИ-1 предлагает железобетонные полурамы по сериям:

1.822.1−5 ( ширина 18м или 21 м с высотой по наружной стене до 7,1м);

ширина 18м или 21 м с высотой по наружной стене до 7,1м); 1.822.1−2/82 ( ширина 18м или 21 м с высотой по наружной стене до 3,75м);

ширина 18м или 21 м с высотой по наружной стене до 3,75м); 1.822.1−6 ( ширина 18м или 21 м с высотой по наружной стене до 3,6м)

Для силосных траншей: