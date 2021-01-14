«Ждём в гости каждый день». «Пятёрочка» представила новый слоган в поддержку концепции бренда

«Пятёрочка» продолжает реконструировать и открывать обновленные магазины. Масштабная трансформация стала основой свежего взгляда на позиционирование торговой сети. В поддержку новой концепции был разработан слоган «Ждём в гости каждый день» и запущена рекламная кампания (https://www.youtube.com/watch?v=tZ0LUOHKzIM) по изменению инструментов продвижения бренда.

Ключевые обещания бренда — свежие и качественные продукты по выгодным ценам, лидерство в удобстве и забота о людях — нашли краткое отражение в метком и позитивном слогане «Ждём в гости каждый день». Так на передний план вышел клиентоориентированный подход.

Покупатели — это гости, которым всегда рады и готовы предложить только самое лучшее. Уже сейчас более двух тысяч «Пятёрочек» по всей стране изменились в соответствии с последними трендами в ретейле и потребительскими ожиданиями.

Новый слоган «Пятёрочки» подчеркивает, что в магазинах ко всем покупателям относятся как к долгожданным гостям, ждут их снова и снова.

Современные магазины меняются: увеличивается ассортимент свежей продукции, овощей, фруктов, охлажденного мяса и рыбы. Свежесть и качество продуктов остаются приоритетом, но сеть старается дать немного больше, а именно: горячую выпечку и свежесваренный кофе, новую идею для ужина, сюрпризы для детей или просто хорошую скидку на необходимый товар.

В торговых залах стало удобнее и проще найти нужное. В магазинах гостей встречает дружелюбный, всегда готовый прийти на помощь персонал. И, несмотря на все происходящие изменения, «Пятёрочка» остается тем же доступным магазином «у дома» для ежедневных покупок, где все сделано с заботой и уважением к людям.

Михаил Ярцев,

директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка»:

— Пятёрочка" меняется с каждым днем, и мы стремимся стать еще лучше, чтобы завоевать доверие гостей и создать все условия для комфортного шопинга: дружелюбную атмосферу в магазинах, выгодные предложения и отличный сервис. Новый слоган отражает наш фокус на выполнение всех сервисных обещаний. На наш взгляд, магазин для ежедневных покупок должен быть именно таким, где гости чувствуют внимание и заботу, где их всегда ждут, чтобы каждый поход за продуктами в «Пятёрочку» становился приятным и поднимал настроение.

В поддержку новой концепции «Пятёрочка» запустила рекламную кампанию 360 — ТВ-ролики, наружную и digital-рекламу, обновила аккаунты в соцсетях.