Женский бизнес: можно ли быть успешной и счастливой одновременно?

Успешная деловая женщина представляется многим как сильная личность, положившая свое счастье на жертвенный алтарь бизнеса. Все ее время отнимает карьера, не оставляя места для семьи, детей и друзей. Но так ли это на самом деле? Можно ли одновременно быть успешным лидером и эффективным руководителем, оставаясь при этом гармоничной личностью и счастливой женщиной?

Эти вопросы будут обсуждаться на втором ежегодном форуме для деловых женщин «Леди Дела», который состоится в Барнауле 17 мая 2019 года.

Участницам форума с говорящей темой «PROсчастье своими руками» предстоит узнать, что такое счастье, можно ли его натренировать, и что мешает успешной женщине чувствовать себя счастливой.

Оксана Пикулёва. Фото предоставлено организатором.

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Хедлайнер мероприятия —, директор Учебного центра подготовки руководителейСанкт-Петербург), эксперт по лидерствурассмотрит счастье с научной точки зренияобъяснитпочему наш мозг отказывается чувствовать себя счастливыми что с этим делать.

Приглашенный эксперт из Лондона, Ангелина Кузнецова, партнёр крупнейшей финансовой компании «Делойт», поделится собственной историей успеха и расскажет, как вести бизнес в мире мужчин, успешно совмещая семью и карьеру.

На мероприятии также выступят успешные бизнес-леди Барнаула, настоящие профессионалы, которые уверены, что собственный бизнес не может помешать женщине заниматься семьей, иметь хобби и вести активную общественную жизнь.

Программа мероприятия насыщенная и разноплановая. Она затрагивает множество волнующих бизнес-леди вопросов: от тайм-менеджмента и имиджевых стратегий, до эффективных практик самопознания, секретов красоты и достижения гармонии в отношениях. Участниц ждут интересные лекции, мастер-классы, семинары и практические занятия.

Ежегодный форум для деловых женщин «Леди Дела». Фото предоставлено организатором.

Познакомиться с полной программой мероприятия и забронировать участие можно на сайте организатора форума — компании «Магис Бизнес». При заказе билетов онлайн вы получите скидку 14%. Предложение действует всего 10 минут с момента нажатия на странице кнопки «Заказать»!

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