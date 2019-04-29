Женский бизнес: можно ли быть успешной и счастливой одновременно?

Эти вопросы будут обсуждаться на втором ежегодном форуме для деловых женщин «Леди Дела», который состоится в Барнауле 17 мая 2019 года.
Участницам форума с говорящей темой «PROсчастье своими руками» предстоит узнать, что такое счастье, можно ли его натренировать, и что мешает успешной женщине чувствовать себя счастливой.
Приглашенный эксперт из Лондона, Ангелина Кузнецова, партнёр крупнейшей финансовой компании «Делойт», поделится собственной историей успеха и расскажет, как вести бизнес в мире мужчин, успешно совмещая семью и карьеру.
На мероприятии также выступят успешные бизнес-леди Барнаула, настоящие профессионалы, которые уверены, что собственный бизнес не может помешать женщине заниматься семьей, иметь хобби и вести активную общественную жизнь.
Программа мероприятия насыщенная и разноплановая. Она затрагивает множество волнующих бизнес-леди вопросов: от тайм-менеджмента и имиджевых стратегий, до эффективных практик самопознания, секретов красоты и достижения гармонии в отношениях. Участниц ждут интересные лекции, мастер-классы, семинары и практические занятия.
Познакомиться с полной программой мероприятия и забронировать участие можно на сайте организатора форума — компании «Магис Бизнес». При заказе билетов онлайн вы получите скидку 14%. Предложение действует всего 10 минут с момента нажатия на странице кнопки «Заказать»!
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