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Женский бизнес: можно ли быть успешной и счастливой одновременно?


Успешная деловая женщина представляется многим как сильная личность, положившая свое счастье на жертвенный алтарь бизнеса. Все ее время отнимает карьера, не оставляя места для семьи, детей и друзей. Но так ли это на самом деле? Можно ли одновременно быть успешным лидером и эффективным руководителем, оставаясь при этом гармоничной личностью и счастливой женщиной?

Ежегодный форум для деловых женщин «Леди Дела».
Ежегодный форум для деловых женщин «Леди Дела».
Иллюстрация предоставлена организатором.

Эти вопросы будут обсуждаться на втором ежегодном форуме для деловых женщин «Леди Дела», который состоится в Барнауле 17 мая 2019 года.

Участницам форума с говорящей темой «PROсчастье своими руками» предстоит узнать, что такое счастье, можно ли его натренировать, и что мешает успешной женщине чувствовать себя счастливой.

Оксана Пикулёва.
Оксана Пикулёва.
Фото предоставлено организатором.
Хедлайнер мероприятия — Оксана Пикулёва, директор Учебного центра подготовки руководителей НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург), эксперт по лидерству, рассмотрит счастье с научной точки зрения, объяснит, почему наш мозг отказывается чувствовать себя счастливым, и что с этим делать.

Приглашенный эксперт из Лондона, Ангелина Кузнецова, партнёр крупнейшей финансовой компании «Делойт», поделится собственной историей успеха и расскажет, как вести бизнес в мире мужчин, успешно совмещая семью и карьеру.

На мероприятии также выступят успешные бизнес-леди Барнаула, настоящие профессионалы, которые уверены, что собственный бизнес не может помешать женщине заниматься семьей, иметь хобби и вести активную общественную жизнь.

Программа мероприятия насыщенная и разноплановая. Она затрагивает множество волнующих бизнес-леди вопросов: от тайм-менеджмента и имиджевых стратегий, до эффективных практик самопознания, секретов красоты и достижения гармонии в отношениях. Участниц ждут интересные лекции, мастер-классы, семинары и практические занятия.

Ежегодный форум для деловых женщин «Леди Дела».
Ежегодный форум для деловых женщин «Леди Дела».
Фото предоставлено организатором.

Познакомиться с полной программой мероприятия и забронировать участие можно на сайте организатора форума — компании «Магис Бизнес». При заказе билетов онлайн вы получите скидку 14%. Предложение действует всего 10 минут с момента нажатия на странице кнопки «Заказать»!

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