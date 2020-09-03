Жилые комплексы ведущих застройщиков Барнаула станут новыми потребителями СГК

В 2020 году Сибирская генерирующая компания в Барнауле подключит пятнадцать новых многоквартирных домов к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения. Жилые дома будут получать тепло от Барнаульской ТЭЦ-3. Их суммарная присоединенная тепловая нагрузка превысит 21 Гкал/час. СГК реализует проект в рамках своей инвестиционной программы.

Почему новостройки все чаще подключают к центральному отоплению

Одним из первых к мощностям ТЭЦ Сибирская генерирующая компания подключит ЖК «Лапландия». Жилой комплекс включает в себя 11 объектов, из них 8 — многоквартирные дома. Суммарное теплопотребление домов составляет 12,7 Гкал/час, этого достаточно, чтобы даже в сильные морозы в квартирах было тепло и комфортно. Здесь идет строительство тепловых сетей общей протяженностью 507 метров. Предварительные работы начались в конце июля, сейчас подрядчик приступил к этапу земляных работ.

Новыми потребителями СГК в Барнауле также станут жители ЖК «Краски» и ЖК «Питер», оба комплекса включают в себя по 3 многоэтажных дома. Для подключения их к системе теплоснабжения энергетики ведут строительство тепловых сетей протяженностью 716 метров. Суммарное теплопотребление домов составит 8,68 Гкал/час.

В жилом комплексе «Норд» подрядчики также приступили к строительству тепловых сетей общей протяженностью 1 375 метров. Первая высотка там будет сдана и подключена к отоплению в 2021 году. Всего застройщик там планирует возвести 16 высоток.

Реализация данных мероприятий осуществляется в рамках инвестиционной программы СГК, через договоры подключения к системе теплоснабжения. Наличие технического подключения к сетям горячего водоснабжения и отопления — важное условие для введения новых домов в эксплуатацию. Иначе жильцы не смогут въехать в квартиры. Работы по подключению объектов завершатся к декабрю 2020 года.