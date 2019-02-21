Квартиры в ЖК «КРЫЛЬЯ», на пересечении С. Семенова и Попова, были распроданы достаточно быстро. До сдачи последнего дома еще больше года, а квартир практически не осталось! Это не удивительно, ведь застройщик специально создал идеальные условия для покупки жилья: уникально развитая инфраструктура района, разнообразие конструктивных решений, даже в рамках трех домов, и привлекательные цены.

Последние месяцы в отдел продаж все чаще поступали вопросы «А будут ли еще дома в Крыльях?», и сегодня мы с гордостью заявляем — открыт старт продаж в новом ЖК «КРЫЛЬЯ-2»!

Для тех кто оценил преимущества застройки жилого комплекса «Крылья» в этом районе, но не успел купить жилье, начато строительство одного из двух домов на ул. 65 лет Победы.

Дом на 65 лет победы , 10

16-ти этажный многоквартирный дом состоит из трех блок-секций. На выбор будущим жильцам представлены 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные и 4-комнатные квартиры. Причем однокомнатные в значительном меньшинстве, всего 80 штук.

Возводится дом из железобетонных панелей, организован вентилируемый навесной фасад, с эффективным утеплителем — из фиброцементных плит. Высота потолка составляет 2.7 метра.

Логично предположить, что весомая часть покупателей квартир — это молодые семьи. Специально для спокойствия жильцов на первых этажах отсутствуют коммерческие помещения.

В каждом подъезде предусмотрены 2 лифта, грузовой и пассажирский.

Для отдыха жителей дома и их детей, придомовая территория оборудована детской зоной отдыха, спортивной площадкой. Для взрослого населения предусмотрена отдельная территория.

Жилой комплекс «КРЫЛЬЯ-2». Источник: ООО «СЗ ИСК «Алгоритм».

Застройщиком нового дома выступает ООО «Специализированный Застройщик «Домостроительная Компания», который входит в группу компаний «Алгоритм».

Приобрести квартиру можно на удобных для вас условиях:

наличный расчет;

ипотечное кредитование;

с использованием жилищных сертификатов;

с привлечением материнского капитала.

Жилой комплекс «КРЫЛЬЯ-2». Источник: ООО «СЗ ИСК «Алгоритм».

Обращаясь в отдел продаж группы компаний «Алгоритм», вы получаете высококачественный сервис обслуживания, бесплатное ведение сделки, бесплатное предварительное бронирование нужной квартиры на 10 дней.

Торопитесь стать хозяином квартиры своей мечты в новом доме ЖК «КРЫЛЬЯ-2», на ул. 65 лет Победы, 10.

Подробности по телефону: 8 (3852) 72 00 82

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