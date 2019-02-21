Жилой комплекс «КРЫЛЬЯ-2».

Последние месяцы в отдел продаж все чаще поступали вопросы «А будут ли еще дома в Крыльях?», и сегодня мы с гордостью заявляем — открыт старт продаж в новом ЖК «КРЫЛЬЯ-2»!
Для тех кто оценил преимущества застройки жилого комплекса «Крылья» в этом районе, но не успел купить жилье, начато строительство одного из двух домов на ул. 65 лет Победы.
Дом на 65 лет победы, 10
16-ти этажный многоквартирный дом состоит из трех блок-секций. На выбор будущим жильцам представлены 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные и 4-комнатные квартиры. Причем однокомнатные в значительном меньшинстве, всего 80 штук.
Возводится дом из железобетонных панелей, организован вентилируемый навесной фасад, с эффективным утеплителем — из фиброцементных плит. Высота потолка составляет 2.7 метра.
Логично предположить, что весомая часть покупателей квартир — это молодые семьи. Специально для спокойствия жильцов на первых этажах отсутствуют коммерческие помещения.
В каждом подъезде предусмотрены 2 лифта, грузовой и пассажирский.
Для отдыха жителей дома и их детей, придомовая территория оборудована детской зоной отдыха, спортивной площадкой. Для взрослого населения предусмотрена отдельная территория.
Застройщиком нового дома выступает ООО «Специализированный Застройщик «Домостроительная Компания», который входит в группу компаний «Алгоритм».
Приобрести квартиру можно на удобных для вас условиях:
- наличный расчет;
- ипотечное кредитование;
- с использованием жилищных сертификатов;
- с привлечением материнского капитала.
Обращаясь в отдел продаж группы компаний «Алгоритм», вы получаете высококачественный сервис обслуживания, бесплатное ведение сделки, бесплатное предварительное бронирование нужной квартиры на 10 дней.
Торопитесь стать хозяином квартиры своей мечты в новом доме ЖК «КРЫЛЬЯ-2», на ул. 65 лет Победы, 10.
Подробности по телефону: 8 (3852) 72 00 82
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