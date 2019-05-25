В Барнауле жильцы многоэтажки почти год бились с УК за ремонт крыши

Жильцы барнаульского дома на ул. Георгия Исакова, 121 неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой отремонтировать кровлю, поврежденную летом 2018 года во время урагана. Но заставить ее это сделать удалось только жилищному инспектору, рассказали в краевой инспекции стройжилнадзора.