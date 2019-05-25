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В Барнауле жильцы многоэтажки почти год бились с УК за ремонт крыши

Жильцы барнаульского дома на ул. Георгия Исакова, 121 неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой отремонтировать кровлю, поврежденную летом 2018 года во время урагана. Но заставить ее это сделать удалось только жилищному инспектору, рассказали в краевой инспекции стройжилнадзора.

Барнаул. Дом на Г. Исакова, 121.
Барнаул. Дом на Г. Исакова, 121.
yandex.ru/maps

Инспектор Алексей Фефилов провел проверку состояния дома. И по ее результатам в адрес управляющей компании направил предписание о проведении текущего ремонта кровельного покрытия. Затем он вновь провел проверку и выяснил, что предписание полностью исполнение.

Жильцы многоэтажки обрадовались и написали инспектору благодарность «за профессионализм и отзывчивость». Информация об этом была опубликована инспекцией 24 мая. Сильный ураган в Барнауле прошел в июне 2018 года.

Название управляющей компании инспекция не упоминает.

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