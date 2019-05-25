В Барнауле жильцы многоэтажки почти год бились с УК за ремонт крыши

Инспектор Алексей Фефилов провел проверку состояния дома. И по ее результатам в адрес управляющей компании направил предписание о проведении текущего ремонта кровельного покрытия. Затем он вновь провел проверку и выяснил, что предписание полностью исполнение.
Жильцы многоэтажки обрадовались и написали инспектору благодарность «за профессионализм и отзывчивость». Информация об этом была опубликована инспекцией 24 мая. Сильный ураган в Барнауле прошел в июне 2018 года.
Название управляющей компании инспекция не упоминает.