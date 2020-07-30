Житель Алтая выиграл «вредный» приз и заплатил за него 129 тысяч рублей

Роспотребназдор в суде защитил права мужчины, который сначала стал победителем странного конкурса и обладателем вибромассажера, а затем понял, что покупка негативно влияет на его здоровье. Подробности сообщил сайт регионального управления санитарного ведомства.

Житель Алтайского края стал гостем активной презентации современных массажных накидок. В ходе мероприятия ему посчастливилось стать победителем конкурса, в который он «выиграл» одеяло, подушки, пылесос и ручной массажер.

Тогда обрадованный гражданин согласился купить разрекламированную вибромассажную накидку. Итоги конкурса и покупка были оформлены на месте.

Придя домой, мужчина внимательно прочитал полученные от организаторов бумаги и понял, что заключил кредитный договор на покупку вибромассажера стоимостью 129 тыс. рублей.

Как пишет сайт Роспотребназдора, «уже при четвертом использовании массажной накидки гражданин почувствовал существенное ухудшение состояния здоровья».

Вернуть деньги организаторы мероприятия добровольно отказались.

Роспотребнадзор выступил в суде в защиту прав мужчины. Суд постановил взыскать с организаторов более 387 тыс. рублей — стоимость массажной накидки, компенсацию морального вреда и штраф.