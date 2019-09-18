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Житель алтайского села получил счет за обед на 50 тысяч рублей

Монтаж дополнительной проводки в обход прибора учета электроэнергии — не правильный способ экономии на оплате за энергоресурсы. В этом убедился житель села Трусово. Запитав от такой проводки микроволновую печь и электроплиту, он получил за приготовленный обед счет на 50 тысяч. По акту безучетного потребления электроэнергии.

Самовольное подключение к электросети обнаружили сотрудники Курьинского района электрических сетей (РЭС) Алтайского филиала Россети Сибирь. Зафиксировав факт безучетного потребления электричества, энергетики подсчитали сумму ущерба — почти 50 тысяч рублей. Владелец жилого помещения с замечаниями согласился и вину признал.

Безусловно, оплата потребленной электроэнергии законным путем и согласно показаниям исправно работающего счетчика была бы во много раз меньше. Расчет стоимости безучётного пользования энергоресурсами производится на основании Правил предоставления коммунальных услуг по электроснабжению. Сумма в таком случае увеличивается в несколько раз. Желание сэкономить, на которое ссылаются большинство «энерговоров», в итоге оборачивается для них огромными тратами. Потому что скрыть от энергетиков факт самовольного подключения к сети невозможно.

Алтайский филиал компании «Россети Сибирь» еще раз напоминает, что о случаях самовольного подключения к линиям электропередачи, о фактах незаконного потребления энергоресурсов, о повреждениях или неисправности приборов учета можно сообщить по телефону бесплатной горячей линии Россети Сибирь: 8−800−1000−380 или в ближайшее территориальное подразделение компании.

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