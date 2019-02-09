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Житель алтайского села пожаловался на работу энергетиков при отключении света

Житель села Глубокое Завьяловского района обратился в редакцию altapress.ru с вопросом: «Постоянно отключается электроэнергия, при малейшем ветре. Особенно проблемные улицы — Целинная и Правдинская в сети 55 вольт. На наши постоянные звонки дежурные повышают голос и дерзят. Просим принять меры!»

Линии электропередач.
Линии электропередач.
pixabay.com

В МРСК Сибири «Алтайэнерго» ответили:

При прослушивании записей телефонных переговоров персонала Завьяловского района электрических сетей филиала «Алтайэнерго» был обнаружен факт входящего звонка от жителя села Глубокое с жалобой на отсутствие электроэнергии в его доме.

Диспетчер предоставил абоненту информацию об особом режиме работы в связи с неблагоприятными погодными условиями и сообщил, что к восстановлению распределительных сетей в селе специалисты приступят после того, как устранят технологические нарушения на линиях электропередачи более высокого класса напряжения. После этого житель села Глубокое позволил себе высказывания с использованием ненормативной лексики в адрес сотрудников энергокомпании.

В период обращения на части территорий Алтайского края были зафиксированы неблагоприятные погодные условия: ураганный ветер, с порывами до 30 метров в секунду, мокрый снег, дождь. Территория Завьяловского района также попала в зону действия штормового фронта в этот период.

Персонал филиала «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго», находясь в особом режиме работы, оперативно реагировал на все нештатные ситуации. За сутки ликвидировали 141 технологическое нарушение на линиях электропередач. В аварийно-восстановительных работах было задействовано 109 бригад: 324 человека и 124 единицы техники. Несмотря на сложнейшие погодные условия, перерывов в электроснабжении дольше допустимого промежутка времени зафиксировано не было.

Чтобы получить ответ на свой вопрос на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru с пометкой «Вопрос в редакцию» либо пользуйтесь кнопками «Задать вопрос», «Пожаловаться» или «Рассказать новость» под любой публикацией на сайте.

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