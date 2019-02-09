Житель алтайского села пожаловался на работу энергетиков при отключении света

При прослушивании записей телефонных переговоров персонала Завьяловского района электрических сетей филиала «Алтайэнерго» был обнаружен факт входящего звонка от жителя села Глубокое с жалобой на отсутствие электроэнергии в его доме.

Диспетчер предоставил абоненту информацию об особом режиме работы в связи с неблагоприятными погодными условиями и сообщил, что к восстановлению распределительных сетей в селе специалисты приступят после того, как устранят технологические нарушения на линиях электропередачи более высокого класса напряжения. После этого житель села Глубокое позволил себе высказывания с использованием ненормативной лексики в адрес сотрудников энергокомпании.

В период обращения на части территорий Алтайского края были зафиксированы неблагоприятные погодные условия: ураганный ветер, с порывами до 30 метров в секунду, мокрый снег, дождь. Территория Завьяловского района также попала в зону действия штормового фронта в этот период.

Персонал филиала «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго», находясь в особом режиме работы, оперативно реагировал на все нештатные ситуации. За сутки ликвидировали 141 технологическое нарушение на линиях электропередач. В аварийно-восстановительных работах было задействовано 109 бригад: 324 человека и 124 единицы техники. Несмотря на сложнейшие погодные условия, перерывов в электроснабжении дольше допустимого промежутка времени зафиксировано не было.