Житель Барнаула добился снижения налога на свой коттедж в 23 раза

Жителю Барнаула удалось добиться снижения размера налога, который он должен уплатить за свой дом, с 26,4 тыс. до 1,1 тыс. рублей. Он воспользовался постановлением Конституционного суда, вынесенным в феврале 2019 года, рассказывает пресс-служба алтайского реготделения «Справедливой России».

Долг продолжал расти

В 2016 году Евгению Пашенцеву, жителю Казёной Заимки в Барнауле, пришло извещение от налоговой службы: за дом площадью 140 кв. метров он обязан уплатить налог 26,4 тыс. рублей. Но с этой суммой барнаулец не согласился. Он прошел несколько судебных процессов, и, судя по всему, ничего не добился, а долг продолжал расти.

Между тем, Конституционный Суд РФ своим февральским постановлением расставил все точки над «i». Он дал гражданам право требовать перерасчет налога на имущество физических лиц в случае его значительного завышения при расчете по инвентаризационной стоимости (как это делается сейчас в крае).

Из постановления Конституционного суда № 10-П от 15 февраля 2019 года:

Не исключено право налогоплательщика «требовать в индивидуальном порядке (при разрешении налогового спора), в целях исчисления суммы налога на имущество физических лиц, использования сведений об определенной в надлежащем порядке кадастровой (рыночной) стоимости этого имущества и соответствующего размера налоговой ставки в том случае, когда сумма налога, исчисленная налоговым органом исходя из инвентаризационной стоимости этого имущества, существенно превышает сумму налога, исчисляемую исходя из его кадастровой стоимости».

Этим и воспользовался Пашенцев. Он обратился в ФНС с заявлением сделать перерасчет, и ему пошли навстречу. Теперь вместо 26,4 тыс. рублей он должен заплатить 1131 рубль, что в 23 раза меньше.

Коттеджный поселок в Казенной Заимке , Барнаул. barnaul.cian.ru

Алгоритм действий для жителей Алтайского края

Депутат АКЗС, справоросс и руководитель партийного движения «Коммунальный дозор» Людмила Суслова пояснила, как надо действовать, чтобы снизить налог на имущество.

Узнаем кадастровую стоимость объекта недвижимости , облагаемого налогом , в Росреестре. Рассчитываем сумму налога: Z * 0,1 / 100 = сумма налога. При этом Z — кадастровая стоимость объекта недвижимост; 0,1% - налоговая ставка. Сравниваем сумму налога по кадастровой стоимости и по инвентаризационной ( которая выставлена налоговой службой). В случае , если налог , рассчитанный по инвентаризационной стоимости значительно выше , чем по кадастровой — нужно обратиться с заявлением о пересчете в налоговый орган.

Людмила Суслова также рассказала, что с 1 января 2020 года налог на имущество физлиц в крае будет начисляться по кадастровой стоимости недвижимости.

А сегодня те собственники, чье имущество имеет высокую инвентаризационную стоимость и, соответственно, значительно завышенный налог (как поясняет налоговая, в два и более раз), имеют право требовать перерасчет за три налоговых периода. Причем как в случае, если этот налог был оплачен, так и должники.