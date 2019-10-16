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Потребитель
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Житель Каменского района запитал лесопилку в обход прибора учета

Безучетное потребление электроэнергии жителем села Волчно-Бурлинское в Алтайском крае выявлено сотрудниками Каменского района электрических сетей Алтайского филиала Россети Сибирь.

Во время проверки состояния системы учета электроэнергии у потребителей энергетики обнаружили у одного из владельцев жилого помещения дополнительную проводку, от которой, минуя прибора учета, был запитан деревообрабатывающий станок.

Примечательно, что с момента последней такой же проверки прошло лишь 15 дней. Расчет на то, что теперь контролеры нагрянут не скоро и можно пользоваться энергоресурсами в обход прибора учета оказался не верным. Итог лишней самонадеянности недобросовестного потребителя не критичен в денежном выражении — всего лишь три с половиной тысячи рублей, согласно акту безучетного потребления. Однако, если бы гражданин запитал лесопилку от электросети законно, то оплата использованных за 15 дней тысячи киловатт была бы несравнимо меньше.

Каждый факт несанкционированного вмешательства в схему энергоснабжения, по словам хозяев, имеет цель сэкономить на оплате за потребленные энергоресурсы. На деле получается все наоборот. Сумма в квитанции за фактически использованные киловатты в условиях заключенного договора и согласно показаниям опломбированного исправного счетчика, всегда несравнимо меньше.

Алтайский филиал Россети Сибирь напоминает: вмешательство в работу электросетевого комплекса опасно для жизни, здоровья и бюджета. О случаях самовольного подключения к линиям электропередачи, о фактах незаконного потребления энергоресурсов, о повреждениях или неисправности приборов учета можно сообщить по телефону бесплатной горячей линии: 8−800−1000−380 или в ближайшее территориальное подразделение компании.

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