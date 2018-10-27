Жителей Алтая попросили рассказать о качестве питания в детсадах, школах и больницах

Поучаствовать в опросе может любой желающий. Полученная информация поможет активистам ОНФ вместе с экспертами отрасли улучшить ситуацию.
В 2017 году ОНФ проводил подобный опрос. Он показал, что 56% граждан недовольны качеством питания в школах и больницах.
Что такое ОНФ
Общероссийский народный фронт (ОНФ) — это общественное движение,
созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Основная задача ОНФ — контролировать исполнение указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.