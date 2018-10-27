Жителей Алтая попросили рассказать о качестве питания в детсадах, школах и больницах

«Путинский» Общероссийский народный фронт (ОНФ) запустил интернет-опрос о качестве питания с соцучреждениях. Общественники хотят получить максимум информации о проблемах в этой сфере в Алтайском крае, чтобы контролировать ситуации, сообщили в региональном отделении движения.