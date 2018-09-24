Читайте нас в соцсетях
24 сентября 10°C
Новости
Вся лента
Потребитель
155

Жителей Алтая в начале недели ждут сильные дожди

24 сентября в Алтайском крае синоптики обещают дожди, а на отдельных территориях — сильные дожди. По данным местных метеорологов, дождливо в понедельник будет и в Барнауле.

Дождь.
Дождь.
Михаил Хаустов

При этом температура воздуха будет относительно теплой для этого времени года. По краю +13…+18, а в Барнауле +14…+16.

Ветер в регионе в первый день недели обещают юго-западный, 4−9 м/с, местами порывы 12−17 м/с.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка