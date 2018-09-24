Жителей Алтая в начале недели ждут сильные дожди

При этом температура воздуха будет относительно теплой для этого времени года. По краю +13…+18, а в Барнауле +14…+16.
Ветер в регионе в первый день недели обещают юго-западный, 4−9 м/с, местами порывы 12−17 м/с.
24 сентября в Алтайском крае синоптики обещают дожди, а на отдельных территориях — сильные дожди. По данным местных метеорологов, дождливо в понедельник будет и в Барнауле.
При этом температура воздуха будет относительно теплой для этого времени года. По краю +13…+18, а в Барнауле +14…+16.
Ветер в регионе в первый день недели обещают юго-западный, 4−9 м/с, местами порывы 12−17 м/с.
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