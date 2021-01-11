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Потребитель

Супербородинский. Жителей Алтайского края озадачил «новый сорт» хлеба

В Бийске покупателю попался необычный хлеб — в булке оказалась губка для мытья посуды. Фотографию опубликовали в группе «Инцидент Бийск».

Хлеб.
Хлеб.
unsplash.com

«Купи хлеб, а губка для мытья посуды в подарок», — шутят подписчики.

Автор утверждает, что приобрел булку 350 граммовую булку «Бородинского» в одном из магазинов сети «Аникс», к покупке прилагается чек. Но производитель уникальной буханки не указывается.

Находка стала поводом для многочисленных шуток. Как на самом деле в хлеб попал инородный предмет — остается загадкой.

«Да вы не пугайтесь, это новый сорт хлеба — хлебогубчатый», «Губка это хорошо, значит чан из-под теста моют», «Самый чистый хлеб в мире», — пишут в группе.

Также автору советуют обратиться в магазин, чтобы вернуть деньги за некачественный продукт.

«Благодарим вас за то, что не остались равнодушными. Мы приносим свои извинения. Ситуация недопустима! С данным обращением уже работают ответственные лица. По итогу мы обязательно предоставим информацию», — ответили в группе представители торговой сети.

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