Супербородинский. Жителей Алтайского края озадачил «новый сорт» хлеба

«Купи хлеб, а губка для мытья посуды в подарок», — шутят подписчики.
Автор утверждает, что приобрел булку 350 граммовую булку «Бородинского» в одном из магазинов сети «Аникс», к покупке прилагается чек. Но производитель уникальной буханки не указывается.
Находка стала поводом для многочисленных шуток. Как на самом деле в хлеб попал инородный предмет — остается загадкой.
«Да вы не пугайтесь, это новый сорт хлеба — хлебогубчатый», «Губка это хорошо, значит чан из-под теста моют», «Самый чистый хлеб в мире», — пишут в группе.
Также автору советуют обратиться в магазин, чтобы вернуть деньги за некачественный продукт.
«Благодарим вас за то, что не остались равнодушными. Мы приносим свои извинения. Ситуация недопустима! С данным обращением уже работают ответственные лица. По итогу мы обязательно предоставим информацию», — ответили в группе представители торговой сети.