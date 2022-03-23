23 марта
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Потребитель

Жителей Алтайского края приглашают на работу в федеральную компанию

МТС объявляет о расширении набора специалистов всех бизнес-направлений, в том числе об открытии порядка 500 дополнительных вакансий для ИТ-экспертов.

ИТ-эксперт
ИТ-эксперт
СС0

В ИТ-направлении дополнительный набор сосредоточен в области разработки разного стека технологий (Java, .net, JS, Python, Golang, мобильная разработка), также востребованы DevOps-инженеры, аналитики, специалисты по Data Science, руководители ИТ-направлений. Вакансии открыты в командах, развивающих цифровые сервисы на основе Big Data, AI, облачной инфраструктуры и в других продуктовых подразделениях. МТС также готова принять на работу новых сотрудников в сферах маркетинга и PR, финансов, HR и других.

Более тысячи вакансий МТС открыто в региональных подразделениях. В Барнауле ищут инженера широкополосного доступа, менеджера по продажам корпоративным клиентам, специалистов call-центра в Рубцовске, Бийске и Новоалтайске, а также других специалистов.

«МТС продолжает развивать передовые цифровые решения для всех жителей нашей страны. Мы считаем важным не просто обеспечить стабильность десяткам тысяч наших сотрудников, но и предоставить возможность развития в МТС экспертам из тех компаний, которые сегодня покидают российский рынок или вынуждены сокращать специалистов. HR-команда МТС работает в усиленном режиме, рассматривая на существующие в компании позиции сотрудников самого разного уровня — от начинающих специалистов, в том числе студентов старших курсов, до состоявшихся экспертов и руководителей. Мы ставим перед собой самые амбициозные задачи по развитию экосистемы цифровых сервисов МТС, а это значит, что новых сотрудников компании ждет работа над действительно интересными проектами в масштабах всей страны и возможность построить карьеру в современной ИТ-компании», — отметила врио вице-президента по управлению персоналом МТС Юлия Быстрицкая.

С учетом текущей ситуации МТС готова рассматривать прием на работу как отдельных специалистов, так и сформированных команд.

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