Жителей Алтайского края приглашают в онлайн-кинотеатр KION

МТС Медиа представила новый онлайн-кинотеатр KION, который стал частью продуктовой экосистемы МТС. KION — это более 200 ТВ каналов, тысячи фильмов, сериалов, мультфильмов и документальных проектов. Важной частью онлайн-кинотеатра стали собственные оригинальные фильмы и сериалы, а также новый формат контента — киносторис.

Флагманское направление платформы — KION Originals. Это эксклюзивные сериалы, полнометражные картины и документальные фильмы, которые доступны только в онлайн-кинотеатре KION. До конца 2021 года будет показано порядка 30 премьер оригинальных проектов.

KION представит пользователям собственную технологическую разработку — новый жанр контента под названием киносторис. Он позволяет зрителю самостоятельно выбирать как смотреть контент: в виде привычного полнометражного фильма или в формате сериала, сюжетно и технологически разделенного на эпизоды по 10−15 минут. Первый проект в жанре киносторис, комедия о самоизоляции в деревне «Афера», с 20 апреля доступен на KION, вторым проектом киносторис станет комедия «Отец Сергий».

МТС запустила онлайн-кинотеатр KION. Архив компании МТС

Контентное предложение нового онлайн-кинотеатра будет пополнятся благодаря стратегическому партнерству с Первым каналом, в рамках которого Первый канал предоставляет МТС Медиа права на использование контента из библиотеки игрового и документального кино, а также новые фильмы и сериалы, не выходивших ранее в эфире вещателя.

Оригинальные проекты KION

C 20 апреля 2021 года зрителям доступны:

Черная романтическая комедия «Секреты семейной жизни».

Детективная драма «Хрустальный».

Фильм «Маша» с Аней Чиповской.

Первый в истории киноиндустрии проект в жаре киносторис — комедия «Афера».

В апреле и мае текущего года KION представит два документальных проекта:

Фильм «Дуров» Родиона Чепеля.

Фильм «Сахаров» журналиста и документалиста Романа Супера.

Также в апреле и мае 2021 года KION покажет большие сериалы:

Экранизация романа Александра Терехова «Немцы» с Евгением Коряковским , Дарьей Урсуляк и Анной Завтур.

Дарьей Урсуляк и Анной Завтур. Сериал «Клиника счастья» с Дарьей Мороз и Анатолием Белым.

Сериал «Секреты семейной жизни». Архив компании МТС Сериал Хрустальный. Архив компании МТС Сериал «Секреты семейной жизни» Архив компании МТС Сериал «Клиника счастья». Архив компании МТС

Подключение и стоимость подписки

Подписка «Супер», включающая более 100 популярных и специализированных каналов, тысячи фильмов, мультфильмов и сериалов, с 20 апреля по 31 августа 2021 года будет стоить 100 рублей в месяц, при этом 100% платы за подписку вернутся в виде кэшбэка в программе МТС Cashback, который можно потратить в онлайн-магазине или в розничной сети МТС на покупку гаджетов и аксессуаров, оплатить услуги связи или подписки на другие продукты МТС.

Стать участником акции можно с 20 апреля по 31 августа 2021 года включительно. Для этого необходимо: Скачать приложение KION из Google Play или AppStore;

Авторизоваться по номеру телефона;

Перейти в раздел «Еще» > Подписки и услуги > ТВ-подписки;

Выбрать подписку «Супер» за 100 рублей в месяц и нажать «Подключить».

Подробные условия акции — в приложении KION из Google Play или AppStore. (16+)