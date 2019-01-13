Жителей Алтайского края пугают мандаринами, которые заражены и смертельно опасны

Жителям Алтайского края приходят сообщения в мессенджерах о том, что сразу в нескольких регионах России выявили мандарины, зараженные вирусом гриппа. О массовых рассылках сообщает Бийский рабочий. Роспотребнадзор в свою очередь посоветовал не доверять «случайным источникам информации» и заверил, что регулярно проводит оценку качества и безопасности фруктов.

В массовой рассылке говорится, что после употребления мелких китайских мандаринов у детей поднимается температура до 40, они попадают в реанимацию, где спасти их не удается. В зависимости от региона указывают, где якобы это случилось. Так, для Алтая «выбрали» Заринск, пишет «Бийский рабочий». В других сообщениях указывают, что дети погибли в Новосибирске.

В Роспотребнадзоре посоветовали не доверять «случайным источникам информации» о том, что в ряде регионов России выявили мандарины, зараженные вирусом гриппа, и рекомендуют обращаться в компетентные органы в случае сомнений в качестве товара. Ведомство отмечает, что регулярно проводит оценку безопасности фруктов, в том числе мандаринов, в ходе плановых и внеплановых проверок.