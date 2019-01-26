Жителей края ждет «теплая» суббота перед сильными холодами

В Алтайском крае суббота будет еще относительно теплой, но уже в воскресенье придет похолодание, а в понедельник нас ждут сильные морозы.

В субботу 26 января ночью будет −25…−30, местами в юго-западных районах до -20. В северных и восточных районах снег, метель, на дорогах гололедица, в ночные часы местами изморозь. Ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами в восточных районах порывы до 15 м/с.

Днем прогнозируют -5…-10, в восточных районах до -15. В северо-западных районах снег, метель, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь. Ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами в западных районах порывы до 13−18 м/с.

В Барнауле в ночь на субботу обещают -25…-27, а днем −8…−10.

27 января в воскресенье будет похолодание в течении всего дня. −10…−15, местами -18…-23. На большей части Алтайского края будет идти снег, местами метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7−12 м/с, местами порывы 17−22 м/с.

В Барнауле прогнозируют −12…−14, также с похолоданием в течение дня.

Понедельник 28 января станет очень холодно: -25…-30 и лишь в отдельных территориях −32…−37. Местами ночью в восточных районах снег, метель, на дорогах гололедица, изморозь. Ветер юго-западный, 4−9 м/с, в восточных районах порывы 15 м/с. Днем 28 января ожидается -20…-25. Понедельник должен пройти без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.

В Барнауле ночь с воскресенья на понедельник также ожидается морозной -28…-30, а днем ожидается -20…-22.