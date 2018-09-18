Жители Алтая меньше всех в России платят за коммуналку

Жители Республики Алтай и Дагестана меньше всех в России платят за услуги ЖКХ, а самые большие расходы — на Камчатке ив ЯНАО, пишут РИА Новости со ссылкой на свои исследования .

В среднем по России в 2017 году расходы семьи на оплату услуг ЖКХ составили около четырех тысяч рублей в месяц.

Меньше всех на услуги ЖКХ тратят жители Республики Алтай, Дагестана, Хакасии и Тувы. Там расходы средней семьи меньше 2,5 тысячи рублей в месяц.

Кроме того, по данным рейтинга, жители Камчатки тратят на коммуналку более десяти тысяч рублей в месяц.

В целом же по России затраты средней семьи на ЖКУ в 2017 году составляли 4,2 тысячи рублей в месяц. По сравнению с 2016-м этот показатель практически не изменился (+0,2%) — свидетельствуют данные рейтинга.

При этом доля расходов на ЖКУ в расходах россиян в 2017 году была меньше всего у жителей Дагестана— здесь она составляет 5,6%. Кроме того, низкие значения в Севастополе, Ингушетии и Хакасии. В этих субъектах доля затрат средней семьи на услуги ЖКХ не превышает 7% совокупных потребительских расходов.

Наибольшая доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в основном в северных и дальневосточных регионах, среди которых лидируют ЯНАО и Магаданская область. Там жители тратят на ЖКХ более 15% совокупных потребительских расходов. Всего, согласно рейтингу, больше 10% потребительских расходов направляют на оплату услуг ЖКХ жители 37 субъектов России.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, позиции регионов в списке можно объяснить влиянием многих факторов. Среди них уровень тарифов на услуги ЖКХ и уровень доходов жителей.

Кроме того, на долю расходов на ЖКУ в структуре общих трат влияет доля населения, проживающего в квартирах, а это подразумевает активное пользование услугами ЖКХ.