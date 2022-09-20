Жители Алтая с 19 по 23 сентября могут обменять монеты на купюры в Россельхозбанке

Алтайский региональный филиал Россельхозбанка приглашает жителей Алтайского края и Республики Алтай с 19 по 23 сентября 2022 года принять участие в мероприятии «День приема монеты от населения». Акция проводится совместно с Отделением по Алтайскому краю и Отделением-НБ Республики Алтай Сибирского главного Управления Центрального Банка Российской Федерации.
Монеты.
АО «Россельхозбанк»
В дни акции клиенты смогут абсолютно бесплатно (без взимания комиссий) обменять «мелочь» на банкноты.
Обмен монет Банка России на банкноты будет осуществляться во всех кассах офисов продаж Алтайского регионального филиала РСХБ. Справки по телефону (3852) 55−87−47.
АО «Россельхозбанк»