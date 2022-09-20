Жители Алтая с 19 по 23 сентября могут обменять монеты на купюры в Россельхозбанке

Алтайский региональный филиал Россельхозбанка приглашает жителей Алтайского края и Республики Алтай с 19 по 23 сентября 2022 года принять участие в мероприятии «День приема монеты от населения». Акция проводится совместно с Отделением по Алтайскому краю и Отделением-НБ Республики Алтай Сибирского главного Управления Центрального Банка Российской Федерации.