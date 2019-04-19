Жители Алтайского края могут обменять мелочь на памятные монеты и банкноты

С 22 по 28 апреля в 10 городах и 19 районах Алтайского края пройдет акция «Дни приема монеты». Жители региона смогут бесплатно обменять в банках мелкие монеты на банкноты, сообщает пресс-служба краевого отделения Сибирского ГУ Банка России.

Во время проведения акции некоторые банки выдадут жителям памятные монеты и банкноты. Например, 25-рублевые монеты, посвященные 75-летию снятия блокады с Ленинграда и 25-летию принятия Конституции РФ, а также 10-рублевые монеты с символикой XXIX Всемирной зимней универсиады-2019 в Красноярске.

В Алтайском крае в акции будут участвовать 17 банков. Жители региона смогут сдать мелочь более чем в 80 офисах банков.

Андрей Антипов,

заместитель управляющего Отделением Барнаул Сибирского ГУ Банка России:

Акция проводится для того, чтобы мелкие монеты возвращались в оборот, а не хранились у людей дома. Чеканка монет обходится очень дорого, а служат металлические деньги гораздо дольше, чем банкноты. Чтобы было удобнее сдавать мелочь, можно разложить ее по номиналу в отдельные мешочки и подписать, сколько там денег.

Условия проведения акции, время и адреса офисов нужно уточнять в каждом конкретном банке.