Жители Алтайского края могут заплатить имущественные налоги заранее и без уведомления.

Заплатить налог на транспорт, землю и имущество, не дожидаясь уведомления, можно с помощью аналога электронного кошелька под названием «Единый налоговый платеж».

Этот сервис появился у ФНС в 2019 году. Тогда российские налогоплательщики с его помощью погасили свои имущественные обязательства на общую сумму в 500 млн рублей.

Электронный кошелек позволяет налогоплательщикам оплатить налоги в любое удобное время. Его можно пополнять в любой момент и любыми суммами — сразу на всю сумму исчисленных налогов или частями. Когда наступит срок уплаты имущественных налогов, налоговые органы самостоятельно спишут деньги с электронного кошелька в счет их погашения. О результатах зачисления налогоплательщика уведомят в последующие 10 дней.

Единый налоговый платеж не только сокращает время оформления платежных документов, но и исключает ошибки при указании необходимых реквизитов. Излишне уплаченные деньги можно оставить в качестве аванса на следующий год, или же вернуть.

С начала этого года с помощью единого налогового платежа можно оплатить также НДФЛ, если этот налог был исчислен, но не удержан налоговым агентом.

Воспользоваться единым налоговым платежом можно при помощи карты, через банк, портал «Госуслуг», но проще всего воспользоваться «Личным кабинетом физического лица», выбрав функцию «Пополнить авансовый кошелек», или при помощи сервисов в разделе «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России.

Массовая рассылка писем с налоговыми уведомлениями за 2019 год в Алтайском крае начнется в октябре. В «Личный кабинет» уведомления уже выгружены. Оплатить налоги на транспорт, землю и имущество нужно будет не позднее 1 декабря.

Материалы разработаны в рамках Проекта Министерства финансов Российской Федерации «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» и государственной программы Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае»