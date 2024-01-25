Жители Алтайского края на втором месте в рейтинге увлеченности онлайн-шопингом

Жители сибирских регионов стали уделять больше времени онлайн-шопингу. С начала января трафик на сайты популярных маркетплейсов и магазинов одежды в целом вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие выводы сделали аналитики МегаФона после изучения обезличенных данных пользовательских обращений более чем к 30 интернет-ресурсам.

Самым посещаемым сайтом у абонентов оператора в Сибири уже второй год подряд является Wildberries (Вайлдберриз). На него приходится 90% от всего объёма израсходованного мобильного интернета. За год народная любовь к этому маркетплейсу выросла на 108%. Также в топ-3 любимых онлайн-магазинов входят Ozon (Озон) (7%) и Мегамаркет (0,5%), который в этом году обошел по популярности корейский Joom (Джум).

Среди российских мультибрендовых онлайн-платформ сибиряки также выбирают Lamoda (Ламода). Согласно анализу данных, спрос на этот сайт увеличился на 85%. Здесь делают покупки жители Красноярского края, Хакасии, Томской и Новосибирской областей. Жители Республики Алтай предпочитают Ostin (Остин), а в Алтайском крае и Омской области — наиболее популярный бренд одежды Love Republic (Лав Репаблик) — трафик на этом сайте увеличился на 50%.

Также за год увеличился спрос на 129% на сайты корейской косметики, российских брендов одежды Sela (Сэла) (35%) и Befree (Бифри) (4%).

Как отмечают эксперты МегаФона, среди сибиряков красноярцы тратят больше всех гигабайт на онлайн-шопинг. На них приходится 33% от всего объёма израсходованного в макрорегионе трафика. Второе место занимают жители Алтайского края (23%), а «бронза» досталась новосибирцам (17%).

Самым популярным днем для поиска товаров в глобальной сети стал вторник, 17 января, когда начались первые авансовые выплаты в компаниях, а в магазинах — посленовогодние скидки и распродажи. Меньше всего сибиряки уделяли внимание шопингу в канун Рождества, 6 января.

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