Жители Алтая перешли на недорогие азиатские смартфоны с большим экраном

Большой экран, средняя цена и азиатский бренд — смартфон с такими характеристиками выбирали чаще всего жители Алтайского края в первой половине 2019 года. Об этих и других тенденциях читайте в обзоре altapress.ru.

1. Смартфоны со средней ценой стали «навороченными»

В алтайской рознице «МегаФона» продажи смартфонов стоимостью 10−15 тыс. рублей выросли на 11% в первом полугодии 2019 года по сравнению к аналогичному периоду прошлого года.

В салонах МТС Алтайского края самую большую динамику продемонстрировали гаджеты стоимостью 10−20 тыс. рублей — их продажи выросли на 16% за тот же период. В магазинах «Билайн» в регионе продажи смартфонов дешевле 30 тыс. рублей выросли на 28%.

Дмитрий Левин,

директор филиала МТС в Алтайском крае:

С каждым годом гаджеты среднего ценового сегмента становятся функциональнее: теперь они получили сканеры отпечатков пальцев, в том числе встроенные в экран, мощные аккумуляторы и тройные камеры. Год назад такие технологии применялись только в премиальных смартфонах от 50 тыс. рублей. Поэтому всё чаще жители нашего края покупают недорогие и продвинутые модели.

В «МегаФоне» отмечают сокращение срока эксплуатации таких смартфонов.

Михаил Ивонин,

менеджер по бизнес и корпоративным коммуникациям Сибирского филиала «МегаФон»:

Срок жизни смартфона снижается. Если раньше он составлял порядка 20−22 месяцев, то сегодня это уже 13−16 месяцев. Это обусловлено снижением цен на популярные модели в ходе маркетинговых кампаний. Основной вклад в сокращение срока жизни смартфона происходит за счет устройств ценового диапазона 10−15 тыс рублей.

Средняя цена смартфона в Алтайском крае на I полугодие 2019 15 136 рублей в салонах МТС. Это больше, чем в Омске (14985 рублей) и лишь немногим меньше, чем в Новосибирске (16 533) и Красноярске (15 949). Москвичи отдают за новый смартфон в среднем 19 684 рубля. 10 391 рублей в салонах «МегаФон». Это на 9% больше аналогичного периода прошлого года.

2. Гаджеты с большим экраном взорвали продажи

У каждого второго смартфона, проданного в алтайской рознице МТС в 2019 году, экран больше шести дюймов. Доля так называемых «фаблетов» в общем объеме продаж в количественном выражении достигла 53% и выросла в два раза с начала года, рассказали в пресс-службе оператора.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля больших гаджетов в крае увеличилась в четыре раза, отметили в МТС.

Смартфон. СС0.

В салонах «Билайн» в Алтайском крае продажи фаблетов за первое полугодие 2019 года в денежном выражении выросли на 319%. Спрос смещается в сторону смартфонов с диагональю более 5,6 дюймов, сообщили в компании.

В МТС тенденцию объясняют растущей популярностью цифровых сервисов и развлечений. На фаблетах удобно смотреть онлайн-телевидение, ролики в высоком качестве, пользоваться онлайн-банкингом, отвечать на электронную почту, общаться в соцсетях и мессенджерах.

Владельцы гаджетов с диагональю от шести дюймов потребляют на 35% больше трафика, чем пользователи устройств с экранами 5,5 дюймов, показал анализ обезличенных данных в МТС.

Эксперты компании отметили, что растет не только размер дисплея смартфона, но и габариты в целом: за последние пять лет средняя ширина гаджетов выросла с 67 мм до 74 мм.

Смартфон. СС0

3. Самые популярные бренды — Honor и Samsung

На рост среднего ценового сегмента повлияла усилившаяся конкуренция между Samsung и китайскими брендами Huawei, Honor и Xiaomi, отмечают в МТС. В алтайской рознице оператора самыми популярными смартфонами стали:

Samsung Galaxy A10,

Samsung Galaxy A50,

Honor 10 Lite,

Honor 8X,

Honor 7A.

Смартфоны. СС0

Самые популярные бренды смартфонов в алтайской рознице «МегаФона» выглядят так:

Honor/Huawei

Samsung

Vertex

Apple

Xiaomi

4. Покупки в кредит , поддержка LTE , мода на «умные» гаджеты

Операторы отмечают, что жители края продолжают активно пользоваться кредитами и рассрочкой при покупке смартфонов. В Сибирском филиале «МегаФона» наблюдается рост кредитной выручки в сравнении с 1 полугодием 2018 года — 2%.

Алексей Медведев,

руководитель службы монобрендовой сети «Билайн» региона Восток ( территория Сибирь):

Я бы выделил два основных драйвера, стимулирующих на покупку смартфона в магазине «Билайн». Первый — внедрение кредитных инструментов. Продажи смартфонов с использованием кредитных средств выросли на 67% в денежном эквиваленте. Второй — комплексное предложение «телефон+связь+аксессуары» со скидкой оказывается максимально привлекательным для клиента.

В «МегаФоне» отметили, что поддержка LTE стала стандартом для любого современного смартфона — 90% проданных за первое полугодие гаджетов работают в сети 4G.

Смартфон. СС0

В Сибирском филиале оператора растут продажи сопутствующих услуг к смартфонам: оборот по настройкам вырос на 19%, оборот по страховкам на 62,5%

Также в «МегаФоне» отмечают рост продаж «умных» гаджетов (наушники, Bluetooth-колонки, умные часы, системы «умного дома»): за год в 3,5 раза в штучном выражении. Средняя цена одного продаваемого устройства — 2 тыс рублей.

5. Флагманские модели смартфонов «сдулись»

В МТС отмечают, что жители края стали реже покупать смартфоны дороже 30 тыс. рублей. В компании предполагают, что сейчас абоненты пользуются смартфонами дольше: до полутора-двух лет. Причина в том, что новые модели не дают принципиальных улучшений в использовании стандартного набора сервисов — мессенджеры, поисковые системы, карты, видеоплатформы.

Небольшой рост продаж моделей дороже 30 тыс. рублей произошел в алтайской рознице «Билайн».