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Жители Алтайского края получат бесплатную правовую помощь по жилищно-коммунальным вопросам

16 июля 2021 года в 10.00 в Инстаграм МФЦ Алтайского края юристы проведут прямой эфир на тему: «Защита прав потребителей при предоставлении коммунальных услуг».

фото из архива Алтайского филиала РАНХиГС.

Директор центра «Юридическая клиника», старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса Алтайского филиала РАНХиГС Светлана Рыбакова и юрисконсульт МФЦ Алтайского края Олег Коваленко бесплатно ответят на вопросы граждан, касающиеся споров в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Также они расскажут об особенностях защиты прав потребителей при предоставлении жилищно-коммунальных услуг.

Задать юристам вопрос можно будет в чате прямого эфира или предварительно в опросе, который расположен в шапке профиля аккаунта МФЦ Алтайского края (taplink.cc/(@mfc__22) и по ссылке.

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