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Жители Алтайского края теперь не смогут напрямую улететь из Барнаула в Новосибирск, Томск и Омск

Часть внутренних авиарейсов для Алтайского края перестали субсидировать. Самолеты из Барнаула перестанут летать в такие города, как Новосибирск, Омск и Томск, сообщают «Вести. Алтай».

Самолет S7.
Самолет S7.
Александр Комков.

Как отмечает информационный портал, авиакомпании называют главную причину приостановки части внутренних рейсов — отсутствие федерального финансирования. Пока государство поддерживает четыре направления из краевой столицы: Екатеринбург, Казань, Красноярск и Иркутск.

Рейсы Барнаул-Томск авиакомпании «СиЛа», Барнаул-Новосибирск, куда летали самолеты S7, и Барнаул-Омск, который выполняла авиакомпания UTair, пока не приостановлены.

К слову, из них наибольшей популярностью пользовалось именно новосибирское направление. Средняя загруженность составляла 65%.

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