Жители Алтайского края теперь не смогут напрямую улететь из Барнаула в Новосибирск, Томск и Омск

Как отмечает информационный портал, авиакомпании называют главную причину приостановки части внутренних рейсов — отсутствие федерального финансирования. Пока государство поддерживает четыре направления из краевой столицы: Екатеринбург, Казань, Красноярск и Иркутск.
Рейсы Барнаул-Томск авиакомпании «СиЛа», Барнаул-Новосибирск, куда летали самолеты S7, и Барнаул-Омск, который выполняла авиакомпания UTair, пока не приостановлены.
К слову, из них наибольшей популярностью пользовалось именно новосибирское направление. Средняя загруженность составляла 65%.