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Жители Алтайского края в 2 раза увеличили свою активность в сети 4G Билайн

По данным оператора связи Билайн жители Алтайского края в декабре 2020 года потратили в сети 4G в 2 раза больше трафика, чем за аналогичный период в 2019 году. В среднем, по данным на декабрь 2020 года, ежемесячно один пользователь Билайн использовал порядка 13 Гб мобильного трафика, увеличив свою активность более, чем в 1,5 раза.

Источник: Билайн

Несмотря на растущую нагрузку на сеть, средние пользовательские скорости в сети 4G также продолжают расти: в 4 квартале 2020 года они были выше на 25%, чем годом ранее. Это позволило сохранить для абонентов Билайн комфорт во время серфинга в интернете на смартфоне или планшете. Так 13 Гб для каждого абонента — это, например, до 25 серий по 45 минут любимого сериала, более 12 000 фотографий, загруженных и просмотренных в социальных сетях, более 10 дней непрерывного прослушивания аудиофайлов в режиме онлайн.

Такие позитивные показатели стали возможны в результате большой работы, которую проделали технические специалисты Билайн в 2020 году на территории Алтайского края. Число новых вышек связи было увеличено на 15%.

В 2020 году в городах Алтайского края и Республики Алтай был завершен очередной технический этап по модернизации сети 4G LTE, обеспечивающей скоростной мобильный интернет. В рамках проекта технические специалисты компании реализовали решение, которое позволило одновременно на территории обслужить большее число абонентов на большей скорости, чем до модернизации. Согласно последним замерам, обновленная скорость в пиковые часы нагрузки составляет около 15−20 Мбит/с. Это позволяет сделать для абонентов Билайн серфинг в интернете на смартфоне или планшете комфортнее: страницы, видео и музыка теперь загружаются быстрее, а звук и картинка во время видеосвязи и видеоконференций становятся четче и надежнее.

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