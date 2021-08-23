Жители Алтайского края выстроились в очередь за социальной древесиной

Управление лесами Алтайского края разъяснили жителям региона, как они могут получить льготную древесину до 100 кубов, которую можно использовать на строительство дома, ремонт или отопление. В ведомстве отмечают — обращений от населения очень много, очереди есть, лимитов на всех не хватает.

По сообщению заместителя начальника Управления лесами Алтайского края Александра Хомутова, гражданин ежегодно может получить 8 кубов дров для отопления жилого дома, раз в 15 лет — для ремонта жилого дома и постройки хозобъектов, раз в 25 лет — для постройки жилого дома.

Для получения социальной древесины нужно подтверждение, что человек в ней нуждается.

«Допустим, для строительства ему нужно подтвердить, что ему нужно построить дом. Особая категория граждан по этому закону проходит — это те, кто потерпели бедствие: подтопление, пожар и так далее. Это подтверждается актом о пожаре, и он устанавливается как нуждающийся в древесине. Также сто кубов, но вне очереди», — пояснил ГТРК «Алтай» Хомутов.

Также жители края могут купить древесину по льготной цене. Лесничество в каждом район выделяет по ней определенные лимиты.

Стоимость на этот год -1300 рублей за один кубометр деловой древесины. В 500 рублей обойдется кубометр дровяной древесины.

Но при этом Управление лесами советует грамотно рассчитывать свои силы перед покупкой.