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Жители Алтайского края выстроились в очередь за социальной древесиной

Управление лесами Алтайского края разъяснили жителям региона, как они могут получить льготную древесину до 100 кубов, которую можно использовать на строительство дома, ремонт или отопление. В ведомстве отмечают — обращений от населения очень много, очереди есть, лимитов на всех не хватает.

Лес. Заготовка древесины.
Лес. Заготовка древесины.
Pixabay.com

По сообщению заместителя начальника Управления лесами Алтайского края Александра Хомутова, гражданин ежегодно может получить 8 кубов дров для отопления жилого дома, раз в 15 лет — для ремонта жилого дома и постройки хозобъектов, раз в 25 лет — для постройки жилого дома.

Для получения социальной древесины нужно подтверждение, что человек в ней нуждается.

«Допустим, для строительства ему нужно подтвердить, что ему нужно построить дом. Особая категория граждан по этому закону проходит — это те, кто потерпели бедствие: подтопление, пожар и так далее. Это подтверждается актом о пожаре, и он устанавливается как нуждающийся в древесине. Также сто кубов, но вне очереди», — пояснил ГТРК «Алтай» Хомутов.

Также жители края могут купить древесину по льготной цене. Лесничество в каждом район выделяет по ней определенные лимиты.

Стоимость на этот год -1300 рублей за один кубометр деловой древесины. В 500 рублей обойдется кубометр дровяной древесины.

Но при этом Управление лесами советует грамотно рассчитывать свои силы перед покупкой.

«Надо учитывать те вопросы, которые человеку приходится решать с этим лесом. То есть, вывозку ему не обеспечивает ни государство, ни арендатор, распиловку не обеспечивают. <…> Я вам для примера скажу: 100 кубометров леса, грубо говоря, без прицепа, это 6 лесовозов. Шесть лесовозов вывезти — это не дешево. И это надо учитывать», — пояснил Хомутов.

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