Жители Алтайского края выстроились в очередь за социальной древесиной

По сообщению заместителя начальника Управления лесами Алтайского края Александра Хомутова, гражданин ежегодно может получить 8 кубов дров для отопления жилого дома, раз в 15 лет — для ремонта жилого дома и постройки хозобъектов, раз в 25 лет — для постройки жилого дома.
Для получения социальной древесины нужно подтверждение, что человек в ней нуждается.
«Допустим, для строительства ему нужно подтвердить, что ему нужно построить дом. Особая категория граждан по этому закону проходит — это те, кто потерпели бедствие: подтопление, пожар и так далее. Это подтверждается актом о пожаре, и он устанавливается как нуждающийся в древесине. Также сто кубов, но вне очереди», — пояснил ГТРК «Алтай» Хомутов.
Также жители края могут купить древесину по льготной цене. Лесничество в каждом район выделяет по ней определенные лимиты.
Стоимость на этот год -1300 рублей за один кубометр деловой древесины. В 500 рублей обойдется кубометр дровяной древесины.
Но при этом Управление лесами советует грамотно рассчитывать свои силы перед покупкой.
«Надо учитывать те вопросы, которые человеку приходится решать с этим лесом. То есть, вывозку ему не обеспечивает ни государство, ни арендатор, распиловку не обеспечивают. <…> Я вам для примера скажу: 100 кубометров леса, грубо говоря, без прицепа, это 6 лесовозов. Шесть лесовозов вывезти — это не дешево. И это надо учитывать», — пояснил Хомутов.