Жители Алтайского края все чаще идут не к чиновникам, а на портал «Госуслуги»

Алтайский край занял по итогам 2019 года 4-е место в России по заказу федеральных услуг на общем портале, а всего около 70% его жителей зарегистрированы на федеральном портале «Госуслуги» и пользуются его сервисами.

Об этой статистике рассказал 7 апреля министр цифрового развития региона Евгений Зрюмов в ходе онлайн-форума на сайте правительства.

«На конец марта текущего года данные граждане направили через портал „Госуслуги“ более 287 тыс. заявлений на получение федеральных услуг (информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов, регистрация транспортных средств, регистрация граждан по месту жительства и месту пребывания), свыше 1,8 млн. запросов на получение региональных услуг (запись на прием к врачу, запись в детский сад, установление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, регистрация рождения, установление ежемесячного пособия на ребенка), около 1 тыс. заявлений — на получение муниципальных услуг (постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставление земельного участка без проведения торгов, выдача выписки из похозяйственной книги, выдача градостроительного плана земельного участка)», — сообщил Евгений Зрюмов.

Евгений Зрюмов. Анна Зайкова

Зрюмов особо отметил, что по заказу федеральных услуг Алтайский край входит в первую пятерку среди регионов России, а по региональным и муниципальным услугам — занимает 19-е место.

Также министр привел данные, что повышение нагрузки на Интернет в регионе после введения режима самоизоляции составила от 12 до 25%.

Напомним, что сервис «Госуслуги» создавался как раз для того, чтобы сократить число прямых контактов между гражданами России и чиновниками. В его идеологической основе лежит не только повышение правовой грамотности населения, но и борьба с коррупцией.

Не секрет, что 10 лет назад получение какой-либо справки в нашей стране было сопряжено с риском нарваться на вымогательство мелкой взятки.