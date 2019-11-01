Жители Алтайского края заплатили меньше половины начисленных имущественных налогов

Всего, с начала рассылки уведомлений на уплату налогов, жители региона оплатили 1 млрд 453 млн рублей налогов. Это почти сорок процентов от общей суммы начислений по налогам на транспорт, землю и имущество.

В текущем году гражданам, имеющим в собственности на территории края земельные участки, объекты капитального строительства и транспортные средства, начислено 3. 7 млрд рублей имущественных налогов, из них 1 879 млн рублей приходится на транспортный налог, 1114 млн рублей — налог на имущество, 688 млн рублей — земельный налог.

Татьяна Малютина,

начальник отдела работы с налогоплательщиками:

Мы рекомендуем, не откладывать погашение налоговых обязательств на последние числа, особенно если у налогоплательщиков возникли какие-либо вопросы по исчислению налогов. Записаться на прием в инспекцию можно предварительно с помощью сервиса «Онлайн запись на прием в налоговый орган» на официальном сайте ведомства, тем самым избавив себя от необходимости ожидания в очереди.

Заплатить имущественные налоги и налоги на доходы физических лиц, необходимо не позднее 2 декабря 2019 года. В случае просрочки начисления превратятся в задолженность, и к этой сумме добавится пеня. Рост долга может привести к запрету на выезд из страны и аресту счетов.

Удобнее и быстрее всего оплатить налоги онлайн. Это можно сделать с помощью сервисов сайта ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Заплати налоги», с помощью единого портала Госуслуг или мобильного приложения «Налоги физического лица». Также, имущественные налоги можно оплатить в отделениях банков, банкоматах кредитных организаций, почтовых отделениях.

Пользователям «Личного кабинета физического лица», за исключением тех, кто заявил о желании получать бумажную версию, уведомление в электронном виде размещено в сервисе. В случае неполучения налогового уведомления в срок необходимо обратиться в ближайшую налоговую инспекцию или позвонить на «горячую линию» ФНС по телефону 8−800−222−22−22.