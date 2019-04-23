Жители Барнаула этой зимой выбирали «Благодать»: Tele2 подвела итоги горнолыжного сезона на основе big data

В этом зимнем сезоне барнаульские абоненты Tele2 побывали на 28 курортах* РФ, где суммарно потребили такой объем мобильного интернета, которого хватило бы для загрузки двух миллионов фотографий в Instagram. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребление интернета выросло в десять раз. Всего барнаульские абоненты приняли и совершили 300 тысяч вызовов, что в три раза больше, чем в прошлом году.

Согласно данным оператора, мобильной связью на горнолыжных курортах России воспользовались более пяти тысяч абонентов Tele2 из Барнаула. Самым посещаемым среди барнаульских абонентов стал горнолыжный комплекс «Благодать» в Белокурихе − его посетило в четыре раза больше гостей, чем самый популярный в Сибири горнолыжный курорт Шерегеш.

В среднем абоненты Tele2 из Барнаула проводили на горнолыжных курортах 5 дней: длительнее всего оказалось пребывание на горнолыжном комплексе «Благодать» в Белокурихе− 8 дней, меньше всего любители зимних видов спорта находились на Танае − 2 дня. Среди гостей горнолыжных курортов оказалось почти равное количество мужчин и женщин. Предпочтения в услугах связи при этом оказались разными. Мужчины активнее использовали мобильный интернет − на их долю пришлось почти 64% общего трафика передачи данных. В части разговоров традиционно более словоохотливыми оказались женщины − на долю прекрасной половины пришлось 54% звонков. При этом продолжительность женских разговоров оказалась также больше, чем у мужчин − на 50%.

В общей сложности клиенты Tele2 в России во время пребывания на главных горнолыжных курортах РФ скачали и отправили 4,84 Пб — против 0,52 Пб в прошлом сезоне. Таким образом, потребление интернет-трафика выросло почти в 9,3 раза. Список курортов по объему потребленного трафика возглавил сочинский «Роза Хутор», где клиенты Tele2 скачали и отправили 873 Тб. Посетители горнолыжного курорта «Снежинка» в Республике Бурятии израсходовали на 36% меньше терабайтов, что ставит его на второе место списка (556 Тб). Тверской парк «Яр» и «Квань» в Калужской области находятся на 3-м и 4-м месте с результатом 488 и 424 Тб соответственно. Замыкает пятерку лидеров горнолыжный курорт «Губаха» в Пермском крае — общий объем потребленного здесь трафика составляет 327 Тб.

Интересно, что популярные горнолыжные курорты Шерегеш (Кемеровская обл.) и «Бобровый лог» (Красноярский край) находятся на 8-м и 9-м месте рейтинга потребления мобильного интернета. В то же время «Абзаково» (Башкирия), «Танай» (Кемеровская обл.), «Игора» (Ленинградская обл.) и «Гора соболиная» (Иркутская обл.) заняли 12-е, 16-е, 21-е и 26-е места соответственно.

Средний возраст клиента Tele2, который проводил каникулы на горнолыжных курортах, — 39 лет. Самыми популярными месяцами для зимних поездок абонентов Tele2 стали январь и март, а наименьшее число посещений приходится на декабрь.

* «Гора Белая», «Солнечная долина», «Абзаково», «Губаха», «Хабарское», «Новинки», «Свияжские холмы», «Ундоры», Ski Club, «Красная глинка», «Хибины», «Игора», парк «Яр», «Квань», Шерегеш, «Танай», «Бобровый лог», «Белокуриха», «Горки город», «Лаура», «Роза Хутор», «Хвалынский», «Горный воздух», «Городуха», «Снегорка», «Морозная», Arsgora / «Восток» (Арсеньев), «Комета» (Шамора), «Птичий Ключ» (Партизанск), «Ангарская горка», «Гора соболиная», «Ерши», «Истлэнд» (Листвянка), «Олха», «Орехов Камень», «Снежинка» (Улан-Удэ)