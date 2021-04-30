Жители Барнаула и Бийска могут получить скидку 20% на оплату бытовых услуг

С 1 мая по 30 июня 2021 года АО «Алтайэнергосбыт» и федеральная служба сервиса Gorserv проводят акцию «Социальная скидка» для жителей Барнаула и Бийска.

Принять участие в акции и оплатить бытовые услуги с 20%-ой выгодой могут следующие категории граждан:

Пенсионеры;

Инвалиды;

Участники боевых действий , блокадники , члены семьи погибшего военнослужащего;

блокадники члены семьи погибшего военнослужащего; Многодетные матери , отцы;

отцы; Опекуны и родители несовершеннолетних инвалидов;

Ветераны труда;

Ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС;

Граждане , имеющие статус беженца/вынужденного переселенца;

имеющие статус беженца/вынужденного переселенца; Одинокие матери;

Единственные родители ( матери , отцы);

матери отцы); Почётные доноры России.

Чтобы получить скидку, необходимо оформить заявку на любую услугу на сайте gorserv.com/altaiensb или по телефону +7 (923) 648 08 29 и при её оплате предъявить мастеру оригинал документа, подтверждающего один из социальных статусов.

Вся информация об Организаторе Акции, о правилах и сроках её проведения размещена на официальном сайте ООО «Горсерв».