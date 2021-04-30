Жители Барнаула и Бийска могут получить скидку 20% на оплату бытовых услуг

Принять участие в акции и оплатить бытовые услуги с 20%-ой выгодой могут следующие категории граждан:
- Пенсионеры;
- Инвалиды;
- Участники боевых действий, блокадники, члены семьи погибшего военнослужащего;
- Многодетные матери, отцы;
- Опекуны и родители несовершеннолетних инвалидов;
- Ветераны труда;
- Ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС;
- Граждане, имеющие статус беженца/вынужденного переселенца;
- Одинокие матери;
- Единственные родители (матери, отцы);
- Почётные доноры России.
Чтобы получить скидку, необходимо оформить заявку на любую услугу на сайте gorserv.com/altaiensb или по телефону +7 (923) 648 08 29 и при её оплате предъявить мастеру оригинал документа, подтверждающего один из социальных статусов.
Вся информация об Организаторе Акции, о правилах и сроках её проведения размещена на официальном сайте ООО «Горсерв».