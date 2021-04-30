30 апреля 11°C
﻿
Потребитель
74

Жители Барнаула и Бийска могут получить скидку 20% на оплату бытовых услуг

С 1 мая по 30 июня 2021 года АО «Алтайэнергосбыт» и федеральная служба сервиса Gorserv проводят акцию «Социальная скидка» для жителей Барнаула и Бийска.

АО «Алтайэнергосбыт»

Принять участие в акции и оплатить бытовые услуги с 20%-ой выгодой могут следующие категории граждан:

  • Пенсионеры;
  • Инвалиды;
  • Участники боевых действий, блокадники, члены семьи погибшего военнослужащего;
  • Многодетные матери, отцы;
  • Опекуны и родители несовершеннолетних инвалидов;
  • Ветераны труда;
  • Ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС;
  • Граждане, имеющие статус беженца/вынужденного переселенца;
  • Одинокие матери;
  • Единственные родители (матери, отцы);
  • Почётные доноры России.

Чтобы получить скидку, необходимо оформить заявку на любую услугу на сайте gorserv.com/altaiensb или по телефону +7 (923) 648 08 29 и при её оплате предъявить мастеру оригинал документа, подтверждающего один из социальных статусов.

Вся информация об Организаторе Акции, о правилах и сроках её проведения размещена на официальном сайте ООО «Горсерв».

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость