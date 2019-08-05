Жители Барнаула могут использовать эскроу-счет Сбербанка для покупки квартиры

Сбербанк предоставил своим клиентам новый сервис, который позволяет защитить компанию застройщика и покупателя при приобретении квартиры по договору долевого строительства — пополнение счета эскроу через аккредитив.

«Застройщики осуществляют финансирование долевого строительства жилья только с применением эскроу-счетов. На данный счет будущий собственник квартиры вносит денежные средства единовременно или в рассрочку. Банк блокирует их до окончания строительства и перечисляет застройщику только после ввода объекта недвижимости в эксплуатацию и передачи квартиры», — говорится в сообщении.

По данным на 1 июля 2019 года клиенты Сибирского банка ПАО Сбербанк открыли эскроу-счета на сумму более 420 миллионов рублей. Открытие счета происходит за 10 минут при наличии полного пакета документов.