Жители Барнаула могут следить за прохождением отопительного сезона из любой точки мира.

Для этого «Сибирская генерирующая компания"для своих потребителей открыла на своем сайте новый раздел « Общественный контроль теплоснабжения ». Теперь каждый барнаулец может зайти на этот сервис, найти свой дом и указать о проблеме с теплоснабжением, если такая существует. После этого данные будут зафиксированы на специальной карте и переданы специалистам для решения ситуации.

«Эту информацию мы будем использовать для оперативного реагирования по каждому адресу и каждому сигналу», — рассказал 8 октября во время онлайн-отчета перед потребителями Александр Гросс, руководитель теплосетевого подразделения СГК в Барнауле. Он призвал жителей города активно пользоваться этим сервисом.

Александр Гросс сообщил, что отопительный сезон в краевой столице стартовал 22 сентября, а уже к 30-му числу все объекты в городе (их насчитывается 2905) были успешно подключены к теплу. В настоящее время энергетикам осталось лишь на некоторых участках, где производился ремонт теплосетей, завершить благоустройство территории.

Особенностью этого отопительного сезона стало то, по заявкам отдельных организаций специалисты СГК осуществляли досрочную подачу тепла всем желающим. С 10 сентября этой опцией пользовались детские сады, школы и больницы Барнаула, а также жилые дома. Всего досрочно тепло подключили 176 потребителей.

В СГК сообщили, что теперь такая практика станет постоянной. А весной отопительный сезон также по заявке можно будет закончить раньше, либо продлить — все по желанию самих потребителей.

Фото «ИД «Алтапресс»

Александр Гросс,

руководитель теплосетевого подразделения СГК в Барнауле:

Отопительный сезон стартовал в целом хорошо. В настоящий момент каких-то замечаний в наш адрес или серьезных проблем нет. Мы уверены в том, что в предстоящую зиму вся теплосистема города выдержит любое температурное испытание.

Объем инвестиций, которые СГК направила на подготовку к отопительному сезону в Барнауле в этом году, составил 1,2 млрд рублей.

Подробнее о подготовке и начале отопительного сезона читайте в интервью с Александром Гроссом. В ближайшие дни материал будет опубликован на altapress.ru.

Прошедшую онлайн-трансляцию можно посмотреть в записи: