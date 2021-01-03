Жители Калуги так громко праздновали Новый год, что разбудили медведицу Машку

В Калуге широко празднуют Новый год, поэтому до сих пор практически не умолкают взрывы фейерверков и петард. Именно они разбудили медведицу. Она вышла из спячки и теперь никакие уговоры сотрудников центра реабилитации диких животных «Феникс» не помогают ей вернуться к привычному режиму.
Сотрудники безуспешно пытаются успокоить животное, чтобы Машка отправилась обратно в берлогу. Не помогали даже молоко и любимая колыбельная из мультфильма «Умка».
Но спустя несколько часов специалисты смогли «уговорить» медведицу отправиться «на боковую».
«Берлога Машки находится в промзоне, жильё далеко, но слышно, если кто-то рядом взрывает. Копытные боятся, волки и птицы тоже не рады», — прокомментировала порталу данный инцидент Вероника Матюшкина.