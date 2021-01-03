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Жители Калуги так громко праздновали Новый год, что разбудили медведицу Машку

Новогодние взрывы петард заставили выйти из спячки медведицу по имени Машка. Об этом сообщает информационный портал kaluganews.com.

Медведь довольный.
Медведь довольный.
CC0

В Калуге широко празднуют Новый год, поэтому до сих пор практически не умолкают взрывы фейерверков и петард. Именно они разбудили медведицу. Она вышла из спячки и теперь никакие уговоры сотрудников центра реабилитации диких животных «Феникс» не помогают ей вернуться к привычному режиму.

Взрывы петард разбудили медведицу.
Взрывы петард разбудили медведицу.
pixabay.com.

Сотрудники безуспешно пытаются успокоить животное, чтобы Машка отправилась обратно в берлогу. Не помогали даже молоко и любимая колыбельная из мультфильма «Умка».

Но спустя несколько часов специалисты смогли «уговорить» медведицу отправиться «на боковую».

Медведь.
Медведь.
CC0

«Берлога Машки находится в промзоне, жильё далеко, но слышно, если кто-то рядом взрывает. Копытные боятся, волки и птицы тоже не рады», — прокомментировала порталу данный инцидент Вероника Матюшкина.

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