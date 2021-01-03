Жители Калуги так громко праздновали Новый год, что разбудили медведицу Машку

Новогодние взрывы петард заставили выйти из спячки медведицу по имени Машка. Об этом сообщает информационный портал kaluganews.com.

В Калуге широко празднуют Новый год, поэтому до сих пор практически не умолкают взрывы фейерверков и петард. Именно они разбудили медведицу. Она вышла из спячки и теперь никакие уговоры сотрудников центра реабилитации диких животных «Феникс» не помогают ей вернуться к привычному режиму.

Взрывы петард разбудили медведицу. pixabay.com.

Сотрудники безуспешно пытаются успокоить животное, чтобы Машка отправилась обратно в берлогу. Не помогали даже молоко и любимая колыбельная из мультфильма «Умка».

Но спустя несколько часов специалисты смогли «уговорить» медведицу отправиться «на боковую».

Медведь. CC0