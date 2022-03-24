Жители Кузбасса устроили драку в магазине из-за дешевых сковородок

Жители города Полысаево устроили бои без правил за дешевые сковородки в одном из магазинов. Видео, опубликованное в паблике « ЧП Ленинск-Кузнецкий 112 », снял один из очевидцев.

На видео слышно, как кричит сотрудник магазина: «Одна сковорода в одни руки! Вам больше не пробьют!»

Но, похоже, это не остановило горожан — на кадрах люди пытаются урвать по несколько сковородок сразу.



Ролик быстро завирусился в сети. Комментаторы паблика поделились своими историями о нездоровом ажиотаже.

«Сегодня нужда заставила пойти утром в „Ярче“ за сахаром <…> Подошла я и еще две бабки старые с палочками <…> Продавцы четко озвучили, что сахара хватит всем, чтобы никто не устраивал бойню. И вот вынесли долгожданный сахар. Эти бабки с палочками, с самого конца очереди, кинулись к сахару. На своем пути сносили все и всех, всех отталкивали и лезли неадекватно по головам. Я была в шоке от такой неадекватности», — рассказала женщина.

«Вчера хотела купить 1 кг сахара к чаю и не нашла. Спрашиваю есть, а на меня как на дуру смотрят продавцы», «А потом говорят, ходить не могут, здоровья нет, в автобусе место подавай. А как в магазине хватать, так про тросточки свои позабыли, и забыли про болезни и немощность свою», «Даже страшно представить что будет, когда средства личной гигиены выкатят. Ледовое побоище покажется мифом»: прокомментировали местные жители битву за сковородки.