24 марта
﻿
Потребитель

Жители Кузбасса устроили драку в магазине из-за дешевых сковородок

Жители города Полысаево устроили бои без правил за дешевые сковородки в одном из магазинов. Видео, опубликованное в паблике «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112», снял один из очевидцев.

Жители Кузбасса подрались за сковородки
Жители Кузбасса подрались за сковородки
ЧП Ленинск-Кузнецкий 112

На видео слышно, как кричит сотрудник магазина: «Одна сковорода в одни руки! Вам больше не пробьют!»

Но, похоже, это не остановило горожан — на кадрах люди пытаются урвать по несколько сковородок сразу.


Ролик быстро завирусился в сети. Комментаторы паблика поделились своими историями о нездоровом ажиотаже.

«Сегодня нужда заставила пойти утром в „Ярче“ за сахаром <…> Подошла я и еще две бабки старые с палочками <…> Продавцы четко озвучили, что сахара хватит всем, чтобы никто не устраивал бойню. И вот вынесли долгожданный сахар. Эти бабки с палочками, с самого конца очереди, кинулись к сахару. На своем пути сносили все и всех, всех отталкивали и лезли неадекватно по головам. Я была в шоке от такой неадекватности», — рассказала женщина.

«Вчера хотела купить 1 кг сахара к чаю и не нашла. Спрашиваю есть, а на меня как на дуру смотрят продавцы», «А потом говорят, ходить не могут, здоровья нет, в автобусе место подавай. А как в магазине хватать, так про тросточки свои позабыли, и забыли про болезни и немощность свою», «Даже страшно представить что будет, когда средства личной гигиены выкатят. Ледовое побоище покажется мифом»: прокомментировали местные жители битву за сковородки.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость