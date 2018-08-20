Жители небогатого Алтая втрое чаще стали покупать дорогие смартфоны. Как им это удается?

В алтайской рознице МТС во II квартале 2018 года стали в три раза чаще покупать смартфоны по цене свыше 30 тыс. рублей. В «Билайне» тренд подтвердили, хотя цифры и не назвали.
Рост среднего чека за смартфон характерен не только для Алтайского края, но и для всей Сибири. В салонах «МегаФона» по СФО средняя цена приобретаемых смартфонов выросла на 17% по итогам первого полугодия 2018 года.
В сибирской рознице МТС средняя цена «умных» телефонов в январе-июне увеличилась на 20% и превысила 15 тыс. рублей. Самой популярной категорией стали смартфоны стоимостью 30−40 тыс. рублей.
Люди поняли, зачем им смартфоны
Популярность дорогих телефонов в МТС объясняют практичностью. Такая покупка позволит не задумываться о смене телефона в ближайшие два-три года. Еще один фактор — интерес к загрузке красивого контента в соцсети. Чтобы его создавать, нужен смартфон с хорошей камерой.
В «МегаФоне» считают, что пользователей перестали устраивать характеристики бюджетных смартфонов. Им на смену более функциональные, а значит, дорогие гаджеты.
Валерий Казаченко,
директор Алтайского отделения «МегаФона»:
В 2013—2015 годах происходил наиболее массовый переход пользователей кнопочных телефонов на смартфоны. Определяющим фактором выбора выступала цена. Не все понимали, зачем им смартфон, и в качестве первого аппарата такого типа выбирали наиболее доступную модель. В 2013—2014 годах доля ультрабюджетных смартфонов (до 4 тыс. рублей) достигала 45% в штучном объеме продаж.
Начиная со второй половины 2016 года средняя стоимость устройства начинает расти в среднем на 15% в год.
В «МегаФоне» выделили еще три фактора, влияющих на рост средней цены смартфона в первом полугодии 2018 года.
- Снижение стоимости младших моделей Apple. В 2017 году самой продаваемой моделью Apple был iPhone 5s, а в 2018 году — модель SE. Она абсолютный лидер по продажам в сегменте 15−20 тысяч рублей.
- Рост числа продаж смартфонов Samsung. И в бюджетном, и в среднем сегментах они на 15−20% дороже по сравнению с менее популярными брендами.
- Расширение линейки смартфонов Huawei/Honor.
Самые популярные цвета у флагманских смартфонов Samsung Galaxy S9 в салонах МТС в Сибири: «Черный бриллиант», «Ультрафиолет». У iPhone 8: «Серый космос».
Рассрочка и trade-in
Покупать дорогие гаджеты жителям Алтайского края помогают два инструмента — рассрочка и trade-in (замена старого аппарата на новый с доплатой). В МТС отмечают, что для многих такие схемы покупки стали более привлекательными, чем традиционный вариант — копить и ждать несколько месяцев.
55% смартфонов премиум-класса в алтайских салонах МТС были приобретены в рассрочку (II квартал 2018 года). В «Билайне» предоставили цифры за тот же период только по Сибири — кредитный оборот в салонах оператора вырос на 6% по сравнению с I кварталом. В компании связывают такую динамику с запуском программы рассрочки для смартфонов всех брендов.
МТС запустил trade-in в сентябре 2017 года. В алтайской рознице оператора продажи по этой схеме во II квартале 2018 года выросли в 2,7 раза. У «МегаФона» и «Билайна» тоже есть такая программа. В «Билайне» рассказали, что клиенты проявляют к ней большой интерес.
Модели, которые чаще всего сдают по trade-in: iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 6S, Galaxy S6, Galaxy S7.
Модели, которые чаще всего приобретают по traid-in: iPhone Х, iPhone 8/8 Plus, Galaxy S9, Galaxy S9+ (по данным МТС, «Билайн»).
Размер средней скидки при сдаче устройства по trade in в салонах МТС составляет 10 тыс. рублей. Самая маленькая скидка составила 410 рублей, самая большая — 57 тыс. рублей.
Любовь к Apple, Samsung и китайским брендам
В салонах МТС лидерство по количеству проданных смартфонов в Алтайском крае сохранила китайская компания Huawei и её «дочка» Honor. Они нравятся пользователям своей многофункциональностью и надежностью.
В пятерку самых популярных моделей в рознице МТС вошли:
- Honor 9 Lite,
- Honor 7X,
- Huawei Y3II
- Honor 6C Pro
- Apple iPhone SE.
В «МегаФоне» самыми популярными брендами смартфонов в первом полугодии 2018 года стали Samsung, Xiaomi, ZTE, Vertex, Apple (топ-5 по продажам в штучном выражении).
В алтайской рознице «Билайн» наиболее продаваемые модели по цене от 30 тыс. рублей — iPhone 7 и iPhone X (II квартал 2018 года).
Фаблеты в тренде
МТС отмечает высокий интерес жителей Алтайского края к смартфонам с большим экраном — так называемым фаблетам. Диагональ дисплея у этих аппаратов начинается от 5,5 дюймов, они поддерживают LTE, обладают хорошей камерой, емкой батареей, сочетают возможности смартфона и планшета.
Весной и летом 2018 года каждый пятый покупатель в рознице МТС Алтайского края выбирал фаблет, тогда как годом ранее размер экрана имел значение лишь для одного из десяти покупателей.
Для подстраховки
В МТС отмечают, что все больше жителей Алтайского края стали заботиться о безопасности своих смартфонов. Защитные стекла стали покупать на треть чаще, чем в прошлом году. А к каждому третьему смартфону дороже 15 тыс. рублей в салонах приобретается страховка.
В алтайских салонах «МегаФона» страхование смартфонов тоже довольно популярно. Наибольшая доля застрахованных устройств приходится на ценовую группу от 20 тыс. рублей — 33%. В целом же страховку в торговых точках оператора в регионе оформили 20% покупателей смартфонов в 2018 году.
«Билайн» и Tele2 также предлагают услугу страхование смартфона.