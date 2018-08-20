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Жители небогатого Алтая втрое чаще стали покупать дорогие смартфоны. Как им это удается?

В Алтайском крае втрое чаще стали покупать дорогие смартфоны, рассказали в МТС. Тенденция наметилась пару лет назад, а в первом полугодии 2018 года заметно укрепилась. Сотовые операторы рассказали altapress.ru, как жителям региона со средней зарплатой чуть выше 20 тыс. рублей удается покупать флагманы топовых брендов.

Смартфон. Телефон.
Смартфон. Телефон.
СС0

В алтайской рознице МТС во II квартале 2018 года стали в три раза чаще покупать смартфоны по цене свыше 30 тыс. рублей. В «Билайне» тренд подтвердили, хотя цифры и не назвали.

Рост среднего чека за смартфон характерен не только для Алтайского края, но и для всей Сибири. В салонах «МегаФона» по СФО средняя цена приобретаемых смартфонов выросла на 17% по итогам первого полугодия 2018 года.

В сибирской рознице МТС средняя цена «умных» телефонов в январе-июне увеличилась на 20% и превысила 15 тыс. рублей. Самой популярной категорией стали смартфоны стоимостью 30−40 тыс. рублей.

Люди поняли, зачем им смартфоны

Популярность дорогих телефонов в МТС объясняют практичностью. Такая покупка позволит не задумываться о смене телефона в ближайшие два-три года. Еще один фактор — интерес к загрузке красивого контента в соцсети. Чтобы его создавать, нужен смартфон с хорошей камерой.

В «МегаФоне» считают, что пользователей перестали устраивать характеристики бюджетных смартфонов. Им на смену более функциональные, а значит, дорогие гаджеты.

Валерий Казаченко,
директор Алтайского отделения «МегаФона»:

В 2013—2015 годах происходил наиболее массовый переход пользователей кнопочных телефонов на смартфоны. Определяющим фактором выбора выступала цена. Не все понимали, зачем им смартфон, и в качестве первого аппарата такого типа выбирали наиболее доступную модель. В 2013—2014 годах доля ультрабюджетных смартфонов (до 4 тыс. рублей) достигала 45% в штучном объеме продаж.

Начиная со второй половины 2016 года средняя стоимость устройства начинает расти в среднем на 15% в год.

В «МегаФоне» выделили еще три фактора, влияющих на рост средней цены смартфона в первом полугодии 2018 года.

  • Снижение стоимости младших моделей Apple. В 2017 году самой продаваемой моделью Apple был iPhone 5s, а в 2018 году — модель SE. Она абсолютный лидер по продажам в сегменте 15−20 тысяч рублей.
  • Рост числа продаж смартфонов Samsung. И в бюджетном, и в среднем сегментах они на 15−20% дороже по сравнению с менее популярными брендами.
  • Расширение линейки смартфонов Huawei/Honor.

Самые популярные цвета у флагманских смартфонов Samsung Galaxy S9 в салонах МТС в Сибири: «Черный бриллиант», «Ультрафиолет». У iPhone 8: «Серый космос».

Рассрочка и trade-in

Покупать дорогие гаджеты жителям Алтайского края помогают два инструмента — рассрочка и trade-in (замена старого аппарата на новый с доплатой). В МТС отмечают, что для многих такие схемы покупки стали более привлекательными, чем традиционный вариант — копить и ждать несколько месяцев.

55% смартфонов премиум-класса в алтайских салонах МТС были приобретены в рассрочку (II квартал 2018 года). В «Билайне» предоставили цифры за тот же период только по Сибири — кредитный оборот в салонах оператора вырос на 6% по сравнению с I кварталом. В компании связывают такую динамику с запуском программы рассрочки для смартфонов всех брендов.

Смартфон
Смартфон
Фото из свободных источников.

МТС запустил trade-in в сентябре 2017 года. В алтайской рознице оператора продажи по этой схеме во II квартале 2018 года выросли в 2,7 раза. У «МегаФона» и «Билайна» тоже есть такая программа. В «Билайне» рассказали, что клиенты проявляют к ней большой интерес.

Модели, которые чаще всего сдают по trade-in: iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 6S, Galaxy S6, Galaxy S7.

Модели, которые чаще всего приобретают по traid-in: iPhone Х, iPhone 8/8 Plus, Galaxy S9, Galaxy S9+ (по данным МТС, «Билайн»).

Размер средней скидки при сдаче устройства по trade in в салонах МТС составляет 10 тыс. рублей. Самая маленькая скидка составила 410 рублей, самая большая — 57 тыс. рублей.

Любовь к Apple, Samsung и китайским брендам

В салонах МТС лидерство по количеству проданных смартфонов в Алтайском крае сохранила китайская компания Huawei и её «дочка» Honor. Они нравятся пользователям своей многофункциональностью и надежностью.

В пятерку самых популярных моделей в рознице МТС вошли:

  • Honor 9 Lite,
  • Honor 7X,
  • Huawei Y3II
  • Honor 6C Pro
  • Apple iPhone SE.
Смартфоны.
Смартфоны.
СС0

В «МегаФоне» самыми популярными брендами смартфонов в первом полугодии 2018 года стали Samsung, Xiaomi, ZTE, Vertex, Apple (топ-5 по продажам в штучном выражении).

В алтайской рознице «Билайн» наиболее продаваемые модели по цене от 30 тыс. рублей — iPhone 7 и iPhone X (II квартал 2018 года).

Фаблеты в тренде

МТС отмечает высокий интерес жителей Алтайского края к смартфонам с большим экраном — так называемым фаблетам. Диагональ дисплея у этих аппаратов начинается от 5,5 дюймов, они поддерживают LTE, обладают хорошей камерой, емкой батареей, сочетают возможности смартфона и планшета.

Весной и летом 2018 года каждый пятый покупатель в рознице МТС Алтайского края выбирал фаблет, тогда как годом ранее размер экрана имел значение лишь для одного из десяти покупателей.

Для подстраховки

В МТС отмечают, что все больше жителей Алтайского края стали заботиться о безопасности своих смартфонов. Защитные стекла стали покупать на треть чаще, чем в прошлом году. А к каждому третьему смартфону дороже 15 тыс. рублей в салонах приобретается страховка.

В алтайских салонах «МегаФона» страхование смартфонов тоже довольно популярно. Наибольшая доля застрахованных устройств приходится на ценовую группу от 20 тыс. рублей — 33%. В целом же страховку в торговых точках оператора в регионе оформили 20% покупателей смартфонов в 2018 году.

«Билайн» и Tele2 также предлагают услугу страхование смартфона.

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