Жители небогатого Алтая втрое чаще стали покупать дорогие смартфоны. Как им это удается?

В Алтайском крае втрое чаще стали покупать дорогие смартфоны, рассказали в МТС. Тенденция наметилась пару лет назад, а в первом полугодии 2018 года заметно укрепилась. Сотовые операторы рассказали altapress.ru, как жителям региона со средней зарплатой чуть выше 20 тыс. рублей удается покупать флагманы топовых брендов.

В алтайской рознице МТС во II квартале 2018 года стали в три раза чаще покупать смартфоны по цене свыше 30 тыс. рублей. В «Билайне» тренд подтвердили, хотя цифры и не назвали.

Рост среднего чека за смартфон характерен не только для Алтайского края, но и для всей Сибири. В салонах «МегаФона» по СФО средняя цена приобретаемых смартфонов выросла на 17% по итогам первого полугодия 2018 года.

В сибирской рознице МТС средняя цена «умных» телефонов в январе-июне увеличилась на 20% и превысила 15 тыс. рублей. Самой популярной категорией стали смартфоны стоимостью 30−40 тыс. рублей.

Люди поняли , зачем им смартфоны

Популярность дорогих телефонов в МТС объясняют практичностью. Такая покупка позволит не задумываться о смене телефона в ближайшие два-три года. Еще один фактор — интерес к загрузке красивого контента в соцсети. Чтобы его создавать, нужен смартфон с хорошей камерой.

В «МегаФоне» считают, что пользователей перестали устраивать характеристики бюджетных смартфонов. Им на смену более функциональные, а значит, дорогие гаджеты.

Валерий Казаченко,

директор Алтайского отделения «МегаФона»:

В 2013—2015 годах происходил наиболее массовый переход пользователей кнопочных телефонов на смартфоны. Определяющим фактором выбора выступала цена. Не все понимали, зачем им смартфон, и в качестве первого аппарата такого типа выбирали наиболее доступную модель. В 2013—2014 годах доля ультрабюджетных смартфонов (до 4 тыс. рублей) достигала 45% в штучном объеме продаж. Начиная со второй половины 2016 года средняя стоимость устройства начинает расти в среднем на 15% в год.

В «МегаФоне» выделили еще три фактора, влияющих на рост средней цены смартфона в первом полугодии 2018 года.

Снижение стоимости младших моделей Apple. В 2017 году самой продаваемой моделью Apple был iPhone 5s , а в 2018 году — модель SE. Она абсолютный лидер по продажам в сегменте 15−20 тысяч рублей.

а в 2018 году — модель SE. Она абсолютный лидер по продажам в сегменте 15−20 тысяч рублей. Рост числа продаж смартфонов Samsung. И в бюджетном , и в среднем сегментах они на 15−20% дороже по сравнению с менее популярными брендами.

и в среднем сегментах они на 15−20% дороже по сравнению с менее популярными брендами. Расширение линейки смартфонов Huawei/Honor.

Самые популярные цвета у флагманских смартфонов Samsung Galaxy S9 в салонах МТС в Сибири: «Черный бриллиант», «Ультрафиолет». У iPhone 8: «Серый космос».

Рассрочка и trade-in

Покупать дорогие гаджеты жителям Алтайского края помогают два инструмента — рассрочка и trade-in (замена старого аппарата на новый с доплатой). В МТС отмечают, что для многих такие схемы покупки стали более привлекательными, чем традиционный вариант — копить и ждать несколько месяцев.

55% смартфонов премиум-класса в алтайских салонах МТС были приобретены в рассрочку (II квартал 2018 года). В «Билайне» предоставили цифры за тот же период только по Сибири — кредитный оборот в салонах оператора вырос на 6% по сравнению с I кварталом. В компании связывают такую динамику с запуском программы рассрочки для смартфонов всех брендов.

Смартфон Фото из свободных источников.

МТС запустил trade-in в сентябре 2017 года. В алтайской рознице оператора продажи по этой схеме во II квартале 2018 года выросли в 2,7 раза. У «МегаФона» и «Билайна» тоже есть такая программа. В «Билайне» рассказали, что клиенты проявляют к ней большой интерес.

Модели, которые чаще всего сдают по trade-in: iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 6S, Galaxy S6, Galaxy S7. Модели, которые чаще всего приобретают по traid-in: iPhone Х, iPhone 8/8 Plus, Galaxy S9, Galaxy S9+ (по данным МТС, «Билайн»). Размер средней скидки при сдаче устройства по trade in в салонах МТС составляет 10 тыс. рублей. Самая маленькая скидка составила 410 рублей, самая большая — 57 тыс. рублей.

Любовь к Apple , Samsung и китайским брендам

В салонах МТС лидерство по количеству проданных смартфонов в Алтайском крае сохранила китайская компания Huawei и её «дочка» Honor. Они нравятся пользователям своей многофункциональностью и надежностью.

В пятерку самых популярных моделей в рознице МТС вошли:

Honor 9 Lite,

Honor 7X,

Huawei Y3II

Honor 6C Pro

Apple iPhone SE.

Смартфоны. СС0

В «МегаФоне» самыми популярными брендами смартфонов в первом полугодии 2018 года стали Samsung, Xiaomi, ZTE, Vertex, Apple (топ-5 по продажам в штучном выражении).

В алтайской рознице «Билайн» наиболее продаваемые модели по цене от 30 тыс. рублей — iPhone 7 и iPhone X (II квартал 2018 года).

Фаблеты в тренде МТС отмечает высокий интерес жителей Алтайского края к смартфонам с большим экраном — так называемым фаблетам. Диагональ дисплея у этих аппаратов начинается от 5,5 дюймов, они поддерживают LTE, обладают хорошей камерой, емкой батареей, сочетают возможности смартфона и планшета. Весной и летом 2018 года каждый пятый покупатель в рознице МТС Алтайского края выбирал фаблет, тогда как годом ранее размер экрана имел значение лишь для одного из десяти покупателей.

Для подстраховки

В МТС отмечают, что все больше жителей Алтайского края стали заботиться о безопасности своих смартфонов. Защитные стекла стали покупать на треть чаще, чем в прошлом году. А к каждому третьему смартфону дороже 15 тыс. рублей в салонах приобретается страховка.

В алтайских салонах «МегаФона» страхование смартфонов тоже довольно популярно. Наибольшая доля застрахованных устройств приходится на ценовую группу от 20 тыс. рублей — 33%. В целом же страховку в торговых точках оператора в регионе оформили 20% покупателей смартфонов в 2018 году.

«Билайн» и Tele2 также предлагают услугу страхование смартфона.