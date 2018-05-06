Аналитики назвали самый популярный смартфон в 2018 году

По данным аналитической компании, в период с января по март 2018 года было продано 345 млн смартфонов по всему миру. Apple продала 16 млн iPhone X — это 4,6% от общего числа продаж, самый высокий показатель.

Второе и третье место заняли iPhone 8 и 8 Plus. В обозначенный отрезок времени было продано 12,5 млн iPhone 8 и 8,3 млн iPhone 8 Plus. Четвёртым идёт iPhone 7 с 5,6 млн проданных единиц.

Android-смартфоны заняли лишь на пятое и шестое место. Данные аналитиков говорят: самыми популярными Android-девайсами стали Xiaomi Redmi 5A и Samsung Galaxy S9 Plus.

Также известно, что iPhone 8 и 8 Plus стали самыми популярными смартфонами Apple в марте. Аналитики объяснили это выпуском девайсов в красном цвете - (PRODUCT) RED.

Ранее ряд авторитетных источников и ньюсмейкеров сообщали, что iPhone X принесёт Apple серьёзные убытки. Аналитики критиковали устройство за хрупкость, "монобровь" и слабые показатели продаж в четвёртом квартале 2017 года, а сооснователь "яблочной" компании Стив Возняк упрекнул девайс в сложном управлении.