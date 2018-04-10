В России подорожала сотовая связь. Причем здесь тарифы-конструкторы?

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Что изменилось в тарифах у каждого оператора

Операторы сотовой связи позиционируют тарифы-конструкторы как выгодные для абонента — ведь их можно настроить "под свои потребности". Мы сравнили условия самых популярных в 2017 году тарифов с предложениями из новых линеек. И пришли к выводу, что в большинстве случаев это привело к подорожанию услуг.

"Билайн": популярные тарифы стали дороже на 7-12%

Оператор запустил новую линейку тарифов "ВСЕмое!" в феврале. Ее ключевая особенность — возможность варьировать соотношение минут и трафика внутри предложенных тарифов. Цена пакета при этом не меняется.

В каждом тарифе 3-4 возможные комбинации услуг. Общая закономерность: если выбираешь больше минут, получаешь меньше трафика и наоборот. Изменять соотношение услуг можно в любой день месяца и сколько угодно раз бесплатно. Оплата за связь снимается посуточно.

Сравнение тарифов

"Все 1" (2017) За 350 рублей в месяц: 6 Гб (при своевременной оплате добавляется еще 6Гб, действует в роуминге), 400 минут, 500 SMS. "ВСЕмое 1", базовая версия (2018) За 400 рублей в месяц: 12 Гб, 300 минут, 300 SMS. Существенные условия Безлимит на разговоры внутри сети. Интернет действует в роуминге по России, минуты — нет. "Все 2" (2017) За 600 рублей в месяц: 10 Гб (при своевременной оплате добавляется еще 10 Гб), 1 тыс. минут, 500 SMS. "ВСЕмое 2", базовая версия (2018) За 650 рублей в месяц: 24 Гб, 800 минут, 300 SMS. Существенные условия Безлимит на разговоры внутри сети. Интернет и минуты действуют в поездках по России. Можно бесплатно подключить опцию #можноВСЕ, которая дает безлимитный доступ к соцсетям и мессенджерам.

МТС: популярный тариф подорожал на 3 рубля

МТС ввел один тариф-конструктор — "Мой безлимитище". При этом остальные тарифы остались открытыми к подключению и не изменились.

В конструкторе "Мой безлимитище" четыре варианта пакетов минут и гигабайт, которые можно комбинировать между собой как угодно в течение месяца. Оплата взимается посуточно.

Сравнение тарифов

"Smart Безлимитище" (2017) За 387 рублей в месяц: 10 Гб, 350 минут, 350 SMS. "Мой Безлимитище", минимальная комплектация (2018) За 390 рублей в месяц: 10 Гб, 350 минут, 350 SMS. Существенные условия Безлимит на разговоры внутри сети. Интернет и минуты расходуются из пакета в поездках по России. В рамках пакета минут при поездках можно звонить только на номера региона пребывания и мобильные МТС. За другие вызовы придется платить 5 рублей за минуту.

"МегаФон": популярные тарифы не подорожали

"МегаФон" обновил популярную линейку тарифов "Включайся!" в марте. Цены на пакетные тарифы не изменились. Но в них появился "безлимит" на некоторые соцсети и мессенджеры.

У "МегаФона" тарифов конструкторов нет. Но зато они есть у виртуального оператора Yota, который работает на сети "МегаФона". Абоненты Yota могут полностью отказаться от голосовой связи и пользоваться только интернетом.

Сравнение тарифов

"Пиши" (2017) За 290 рублей в месяц: 6 Гб, безлимит на трафик в мессенджерах (WhatsApp, Viber, eMotion), 450 минут, 450 SMS "Пиши" 2018 Условия не поменялись, но стало можно пользоваться безлимитно также Telegram, Facebook Messenger, ТамТам, Snapchat. Существенные условия Безлимит на разговоры внутри сети. Тариф действует только в домашнем регионе. "Общайся" (2017) За 450 рублей в месяц: 12 Гб, 650 минут, безлимит на соцсети и мессенджеры (WhatsApp, Viber, eMotion, "ТамТам", ВКонтакте, Oдноклассники, Facebook). "Общайся" 2018 Условия не поменялись, но стало можно пользоваться безлимитно Telegram, Facebook Messenger, Snapchat, Instagram, Twitter. Существенные условия Безлимит на разговоры внутри сети. Тариф действует по всей России.

Tele2: популярный тариф подорожал на 1 рубль

У Tele2 вся обновленная тарифная линейка "Мой Tele2" превратилась в конструктор. Абоненты по мере необходимости могут в течение месяца добавлять услуги связи: интернет или минуты за дополнительную плату сверх пакета.

Сравнение тарифов

"Мой разговор" (2017) 5Гб, 200 минут, 50 SMS за 199 рублей в месяц. "Мой разговор" 2018 5 Гб, 200 минут, 50 SMS за 200 рублей в месяц. Существенные условия Безлимит на разговоры внутри сети. Интернет действует в роуминге по России, минуты — нет.

В чем преимущество конструкторов

Обычно в линейках тарифов можно было выбрать между вариантами "мало минут — мало интернета", "среднее количество минут и интернета", "много минут и интернета". Теперь условия можно более гибко подгонять под свои потребности.

Абонентам "конструкторов" не потребуется докупать пакеты трафика, если у них вдруг закончился интернет. Они смогут быстро добавить дополнительные гигабайты в рамках своего тарифа — достаточно поменять его условия. Тот же принцип работает с минутами.

Где подвох в тарифах-конструкторах

Гендиректор аналитической компании TelecomDaily Денис Кусков, замечает, что тарифы-конструкторы настроены таким образом, чтобы абонент стремился заказывать больше услуг. И стоят они дороже обычных.

Денис Кусков,

гендиректор аналитической компании Telecom Daily:

— Тарифы-конструкторы выстраиваются так, чтобы человек заказывал "с запасом" минуты и интернет. Как правило, хотя бы у одной услуги предложенный объем будет не совпадать с реальными потребностями абонента.

Разница между пакетами услуг, которые можно выбрать, довольно большая и составляет 5-10 Гб и 100-250 минут. То есть абонент может подключить 5, 10, 15 Гб, но не может, например, 6 или 7 Гб. Аналогично с минутами — можно подключить 100 или 200 минут, а 150 уже нельзя.