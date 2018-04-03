В Алтайский край заходит новый оператор мобильной связи

ТТК Mobile — это виртуальный оператор мобильной связи. У него нет собственной сети базовых станций, он работает на инфраструктуре Tele2. Бренд ТТК Mobile принадлежит крупному федеральному интернет-провайдеру ТТК.

Сотовый оператор начал работать в июле 2017 года в Краснодарском крае и Ростовской области, сейчас доступен также в Челябинской области. Во втором квартале этого года планируется запуск в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях, а до конца года — по всей России.

По предзаказу на сайте ТТК Mobile сейчас доступен один тарифный план — "Первый". В Алтайском крае он включает 8Гб интернета, 300 минут, безлимитные SMS за 200 рублей в месяц.

В поездках по России расходуется включенный пакет услуг. Если в течение месяца пакет не использовали до конца, остатки переносятся на следующий месяц. Полная линейка тарифных планов будет доступна после официального запуска.

Кроме этого абонентам ТТК будет доступно предложение "Единый счет": оно позволяет экономить на услугах связи, пользуясь несколькими продуктами от одного оператора. В "Едином счете" можно объединить домашний интернет, мобильную связь и телевидение от ТТК. В компании отмечают, что при этом стоимость домашнего интернета на максимальной скорости может составить 1 рубль.

Какие виртуальные операторы работают в Алтайском крае и по России?

В Алтайском крае уже работают три виртуальных оператора мобильной связи: "Ростелеком" (на сети Tele2), VK Mobile и Yota (на сети "МегаФона"). У них скромные доли рынка, они обслуживают узкие сегменты аудитории.

России запущены еще несколько виртуальных операторов: "Поговорим" от Сбербанка, Tinkoff Mobile от банка "Тинькофф", Virgin от одноименной британской компании. Все они работают на сети Tele2 и пока что только в центральных регионах России. Не исключено, что в ближайшее время эти компании тоже расширят свое присутствие до территории всей страны.