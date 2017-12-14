В Алтайский край пришел новый интернет-провайдер для абонентов в частном секторе

Сеть "Инетики"

"Инетика" — это торговая марка компаний "Обь-Телеком" и "Медиалайн", рассказал Владислав Бакулев, руководитель отдела маркетинга и продаж провайдера. Эти компании оказывают услуги связи в Новосибирске и области с 2004 года. Алтайский край стал для них первым регионом, где был запущен проект, за пределами собственного.

Работу в частном секторе "Инетика" освоила пять лет назад. По словам Бакулева, оператор в долгосрочной перспективе планирует активно развиваться в этом направлении. В Новосибирске и области протяженность его GPON-сети составляет более 300 км.

Алтайский край заинтересовал "Инетику" как площадка для развития потому, что в регионе значительная часть населения живет в частных домах, в том числе и в городах.

Весь частный сектор в Заринске компания планирует "закрыть" за первые месяцы 2018 года, а это более 4,5 тыс. домохозяйств. Бакулев говорит, что сроки строительства в других городах (Барнауле, Новоалтайске, Камне-на-Оби, Славгороде) зависят от того, как быстро компания сможет договориться с владельцами опор электроснабжения о размещении на них волоконно-оптического кабеля.

Владислав Бакулев,

руководитель отдела маркетинга и продаж "Инетика":

— Мы смотрим на достаточно долгую перспективу и работаем только в легальном правовом поле, сразу оформляем свои взаимоотношения с местными властями. Причём договоры заключаются не на 20-30 опор (так делают любители "серых" схем), а на тотальную застройку всего частного сектора. Это тысячи опор электроснабжения и освещения. Необходимость использования инфраструктуры населённого пункта под прокладку волоконно-оптических сетей является одной из причин, по которой большинство провайдеров не идут в частный сектор. Оценивая затраты на строительство и эксплуатацию сетевой инфраструктуры, они считают этот сегмент нерентабельным. Мы нашли бизнес-модель, которая позволяет нам работать именно с частным сектором.

Цены на услуги

Сеть по технологии GPON дает максимальную скорость доступа в интернет 2,5 Гбит/с. В тарифной линейке "Инетики" сейчас заложена максимальная скорость 200 Мбит/с. Владислав Бакулев говорит, что провайдер уже сейчас, если абонентам потребуется, может дать скорость 1 Гбит/с.

Особенность GPON — высокая себестоимость подключения одного абонента. По словам Бакулева, она составляет более 30 тыс. рублей. Это связано с тем, что оптоволоконный кабель прокладывается по всем улицам частного сектора населённого пункта и заводится прямо в дом к клиенту. "Инетика" субсидирует подключение пользователей. В Новосибирской области подключение одного домохозяйства стоит 8990 рублей, в Заринске цена почти на треть ниже — 6,5 тыс. рублей.

На сайте "Инетики" указаны четыре тарифа на интернет: 5 Мбит/с (590 рублей в месяц), 50 Мбит/с (790 рублей), 100 Мбит/с (999 рублей), 200 Мбит/с (1140 рублей в день). Единая линейка тарифов действует во всех населенных пунктах, где присутствует оператор.

"Инетика" также предоставляет услугу кабельного ТВ. На сайте указано, что это 120 каналов, из них 20 в HD-качестве. Также нужно купить специальную приставку для ТВ отдельно.

Особая бизнес-модель

Владислав Бакулев замечает, что конкурировать с крупными операторами в многоквартиных домах сейчас нет смысла. В Новосибирске в каждом доме по семь провайдеров, и даже в небольшом Заринске по четыре. У жителей частного сектора выбора значительно меньше (см. справку ниже).

Владислав Бакулев,

руководитель отдела маркетинга и продаж "Инетика":

— Чтобы вести бизнес в нише частного сектора нам необходимо постоянно работать над сокращением затрат. Мы это делаем, в том числе за счет построения грамотной топологии сети, стоимости материалов и оборудования (работаем напрямую с производителями, среди них новосибирский завод Eltex), а также особенностей монтажа. Последний пункт особенно важен. Ведь наши сети находятся не внутри зданий, а на улице. Среда достаточно агрессивная, на кабель оказывается много разных воздействий и качественный монтаж значительно сокращает эксплуатационные затраты, а также позволяет "Инетике" предоставлять услуги высокого качества. С учётом того, что срок службы наших сетей рассчитан на 20-25 лет, этот фактор со временем может играть значительную роль.

Срок окупаемости проектов по развитию сетей связи "Инетики" Бакулев не раскрыл, сославшись на то, что это коммерческая информация.

Кто еще работает с частным сектором в крае

Выбор современных услуг связи селах, поселках и деревнях Алтайского края не велик. Сельским жителям доступны сотовая связь и мобильный интернет от операторов "большой четверки" ("Билайн", МТС, "МегаФон", Tele2), спутниковое телевидение от разных компаний, а также услуги связи от "Ростелекома". Последний, как и "Инетика", строит сети по технологии GPON. Например, в 2016 году он запустил такую инфраструктуру в нескольких коттеджных поселках Барнаула с охватом почти 4 тыс. домов.

С 2015 года в пригородном поселке Барнаула "Авиатор" начал работать местный провайдер "Елка-Телеком". Он тоже предлагает интернет по технологии GPON.

В 2017 году региональный оператор "Рапир Телеком" (по данным altapress.ru, дочерняя компания "Милекома") начал реализацию проекта доступа в интернет по радиотехнологии в селах края. В Алтайкомсвязи сообщили, что за 2017 год проект охватил 22 района. К интернету подключились более 200 физлиц, свыше 100 компаний и 17 социальных объектов.

Интернет в селах развивает и государство, реализуя проект "Устранение цифрового неравенства". В малых селах устанавливаются опоры с ретрансляторами Wi-Fi, доступ в сеть с августа текущего года стал бесплатным.

Цифра

5-6 лет составляет срок окупаемости инвестиций в развитие сети GPON в коттеджных поселках Барнаула от компании "Ростелеком".