Компания из Барнаула создала кассу самообслуживания, которая может заменить американский аналог

Касса самообслуживания "Ритейл Сервис". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Касса самообслуживания "Ритейл Сервис". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Касса самообслуживания "Ритейл Сервис". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Касса самообслуживания "Ритейл Сервис". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Касса самообслуживания "Ритейл Сервис". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Касса самообслуживания "Ритейл Сервис". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Касса самообслуживания "Ритейл Сервис". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Касса самообслуживания "Ритейл Сервис". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Касса самообслуживания "Ритейл Сервис". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Касса самообслуживания "Ритейл Сервис". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Касса самообслуживания "Ритейл Сервис". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Касса самообслуживания "Ритейл Сервис". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Касса самообслуживания "Ритейл Сервис". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Касса самообслуживания "Ритейл Сервис". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Касса самообслуживания "Ритейл Сервис". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Касса самообслуживания "Ритейл Сервис". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Касса самообслуживания "Ритейл Сервис". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Касса самообслуживания "Ритейл Сервис". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Касса самообслуживания "Ритейл Сервис". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Касса самообслуживания "Ритейл Сервис". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Касса самообслуживания "Ритейл Сервис". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Касса самообслуживания "Ритейл Сервис". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Касса самообслуживания "Ритейл Сервис". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Именно из-за высокой стоимости партнеры "Ритейл Сервиса" несколько лет назад отказались от таких терминалов, привезенных из-за рубежа. По словам гендиректора группы Павла Старцева, в России пока нет налаженного производства подобного оборудования.

Задача касс самообслуживания — разгрузить кассиров и позволить людям с небольшим числом покупок быстрее пройти очередь.

"Ритейл Сервис" в 2014 году реализовывал проект по установке таких касс от американской компании NCR в торговой сети "Улыбка радуги" (Санкт-Петербург). Там работало три-четыре аппарата, но в итоге компания отказалась от них.

Алексей Шишкин,

управляющий директор компании Artix (входит в группу "Ритейл Сервис"):

— От наших партнеров мы не раз слышали, что если бы касса была подешевле, то и интереса к ней было бы больше — срок окупаемости стал бы более реальным. Зарплаты кассира в России довольно низкие, поэтому только за счет оптимизации штата вернуть затраты на это оборудование сложно. Рынок требует кассу, которая по функциональности была бы не хуже зарубежных аппаратов, но с более доступной ценой.

На разработку собственной кассы у "Ритейл Сервиса" ушло два года. Специалисты компании создали программное обеспечение, управляющую электронику и корпус терминала. Комплектующие (кроме корпуса) закупаются из-за рубежа.

Касса NCR в России стоит $25-30 тыс., рассказал Павел Старцев. У "Ритейл Сервиса" будет дешевле примерно на 30%. Терминалы только с безналичным расчетом обойдутся еще дешевле на $6-10 тыс. долларов (модуль для приема кэша — дорогой элемент).

С кассами самообслуживания эффективность работы кассиров магазина может вырасти на 20%, говорит Алексей Шишкин.

Алексей Шишкин,

управляющий директор компании Artix (входит в группу "Ритейл Сервис"):

— Небольшой считается покупка до 15 товаров. Если в обычную неделю (не праздничную, не предпраздничную) доля таких покупок достигает 40%, то имеет смысл ставить кассы самообслуживания. Например, в магазинах рядом с вузами, где большая часть покупателей — студенты. Если наплыв покупателей наблюдается в основном в обеденное время, то кассы тоже могут скорректировать нагрузку на операторов. Еще одно применение — в вечернее и ночное время, когда покупателей мало, можно обойтись совсем без кассира. В гипермаркетах, где люди в основном идут с большими тележками, эффективность будет ниже.

По словам Шишкина, окупить затраты на терминалы можно при их правильном использовании. Возврат инвестиций происходит за счет экономии на зарплате кассиров, увеличении товарооборота.

Алексей Шишкин,

управляющий директор компании Artix (входит в группу "Ритейл Сервис"):

— Когда в магазине час пик, в торговых залах почти никого нет. Поэтому товар вовремя не выкладывают на полки, и покупатель не может его взять. Если освободить кассиров, у них будет больше времени на работу в зале. Товарооборот может вырасти на 1-1,5% - это значительная цифра. Срок окупаемости проекта за счет перечисленных факторов составит 3-5 лет. Причем чтобы увидеть экономический эффект, нужно внедрять кассы самообслуживания в нескольких магазинах. Если они будут стоять только в одном, то это работа исключительно на имидж.

До конца 2017 года "Ритейл Сервис" планирует реализовать пилотные проекты в сетях "Улыбка радуги" (Санкт-Петербург) и барнаульских магазинах "Холидей". Также возможна установка терминалов в сети "Мария-Ра" в 2018 году.

По мнению Павла Старцева, кассы самообслуживания могут найти свою нишу в России, ведь в Европе и США они активно эксплуатируются и установлены во многих местах. Он подчеркивает, что их использование не означает отказ от обычных касс.

Если аппараты станут востребованы, то "Ритейл Сервис" организует их производство в Барнауле.

Как работает касса самообслуживания

1. Покупатель ставит корзину с продуктами на специальную полку. Нажимает кнопку "Пуск" на сенсорном экране.

2. Каждый товар "пробивают" с помощью сканера (покупку нужно поднести к нему стороной со штрихкодом). Если в одной связке больше чем одна единица товара, дополнительно вводится количество.

3. После "пробивки" товар ставят в зону упаковки — на полку с функцией взвешивания. Так проверяется соответствие того, что "отбили", и того, что поставили. Поэтому нельзя вначале "отбить" йогурт, затем газировку, а на полку поставить их в обратном порядке.

4. Выбирается способ оплаты: наличные, кредитная карта, использование бонусных карт. Мелочь кидается в специальную емкость с желобом, бумажные деньги отправляются в щель, привычный покупателям платежный терминал расположен справа от экрана.

5. Касса выдает чек.

6. Продавец-консультант вызывается при помощи красного сигнального фонаря, если: