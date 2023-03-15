Жители 7 приграничных районов Алтая могут оформить в РСХБ сельскую ипотеку под 0,1%

Россельхозбанк принимает заявки на выдачу сельских ипотечных кредитов по программе Правительства России для приграничных территорий. Размер ставки по программе «Сельская ипотека» в рамках программы снижен и составляет 0,1% при условии личного срахования. В Алтайском крае под действие программы попадают Бурлинский, Змеиногорский, Ключевский, Локтевский, Табунский, Третьяковский муниципальные районы и муниципальный округ город Славгород.

Кредит в рамках сельской ипотеки можно взять на покупку готового частного дома, земельного участка и строительство на нем жилья, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке. Действие программы распространяется на сельскую местность и города с населением не более 30 тыс. человек.

Сельская ипотека реализуется в составе программы «Комплексное развитие сельских территорий». В августе 2022 года было объявлено о решении Правительства РФ сделать программу сельской ипотеки бессрочной. Заемщиком могут стать россияне возрастом от 21 года до 65 лет. Клиенты могут приобрести жилье с помощью кредита от 3%. В 2023 году сельская ипотека может быть направлена на индивидуальное строительство жилья (ИЖС) и покупку готового загородного дома. Минимальный размер кредита — 100 тысяч рублей, максимальный — 5 млн рублей. Выдается он максимум на 25 лет. Обязательный первоначальный взнос — 10% от стоимости объекта. При покупке возможно использовать материнский капитал.

Источник: Россельхозбанк.

В 2022 году Алтайский филиала Россельхозбанк оформил кредитов по программе «Сельская ипотека» на общую сумму более 500 млн рублей. Общая площадь приобретенной недвижимости в рамках программы составила более 28 тыс. квадратных метров. Всего с начала действия программы в Алтайском крае и Республике Алтай Россельхозбанк выдал кредитов по сельской ипотеке на общую сумму более 2,6 млрд рублей. Свои жилищные условия улучшили более 1500 семей.

Подать заявку на сельскую ипотеку можно в офисе банка или через порталы Своё Жильё и Своё Село, где можно найти дом, участок, рассчитать стоимость строительных работ, подобрать проекты придомовых построек, а также на сайте www.rshb.ru, либо через мобильное приложение, — прокомментировал директор Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения ипотечного кредита можно во всех офисах Россельхозбанка в Алтайском крае и Республике Алтай, Ипотечном центре РСХБ по адресу пр-т Ленина, 80б, на официальном сайте www.rshb.ru и по номеру телефона контакт-центра 8−800−100−0-100.

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