Жители Славгорода недовольны работой регоператора ООО «Позитив-88»

По словам горожан, площадки с мусорными контейнерами постоянно переполнены коммунальными отходами. Мусор с улиц на полигон вывозят нерегулярно, однако систематически выставляют счета в полном размере — 67 руб. 68 коп. в месяц за человека. В течение десяти месяцев регоператор ООО «Позитив-88» произвел начисление населению на сумму около 26 млн рублей и юридическим лицам — более 4 млн руб. Фактически услуга была оказана менее чем на 10,5 млн рублей, и это только по Славгороду, где проживает 38 тыс. человек. Стоит отметить, что на территории Славгородской зоны по обращению с ТКО данный оператор обслуживает 11 муниципальных образований Алтайского края, где проживает более 200 тыс. человек. Нетрудно провести обычный математический расчет, чтобы подсчитать, в каком объеме регоператор получил выгоду.

Очередной факт необоснованного обогащения и обман потребителей? Сегодня Славгородцев волнует вопрос, почему ООО «Позитив-88» уклоняется от выполнения взятых на себя обязательств и законно ли выставляет счета, которые они ежемесячно оплачивают по квитанциям. Все сходятся в едином мнении: начисления регоперпатор производит добросовестно, а вот качество и объемы предоставляемых услуг оставляют желать лучшего.

Сами разобраться в этой ситуации горожане не смогли и написали коллективные жалобы с просьбой восстановить справедливость: провести проверку на наличие нарушений при оказании услуги и законности ежемесячных начислений, сделать перерасчет и вернуть переплату.

На сегодняшний день славгородцам непонятна полная отстраненность местных и региональных чиновников, а также силовых структур в решении данной проблемы. После обращения жильцов никаких подвижек не последовало. Но жители надеются, что «мусорная» проблема будет решаться и с января следующего года установят реальный тариф по фактически оказываемым услугам.

Стоит отметить, что с аналогичной ситуацией столкнулись и организации (компании), которые предоставляли свои услуги данному регоператору. На сегодняшний день к ООО «Позитив-88», согласно сведениям Арбитражного суда Алтайского края, предъявлено более 12 исков. Поводом послужили миллионные задолженности перед подрядчиками, которые оказывали региональному оператору услуги по сбору, транспортировке и размещению ТКО.