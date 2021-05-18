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Потребитель

Жительница Алтая заставила магазин заплатить за неисправный телевизор в тройном размере

Жительница Горно-Алтайска купила дорогой телевизор. Когда технику привезли, часть изображения на экране скрывалась за черным пятом. Магазин оказался добровольно вернуть деньги, рассказали в республиканском Роспотребнадзоре.

Телевидение. Телевизор.
Телевидение. Телевизор.
СС0

Женщина приобрела телевизор в одной из торговых сетей за 59 999 рублей.

Сотрудники магазина сняли его с полки и упаковали в коробку без использования специальных защитных накладок. В момент упаковки работники брались руками за экран, что также является нарушением правил обращения с изделием.

Телевизор погрузили в машину покупательницы, она приехала домой, включила и обнаружила дефект.

«Специалисты Консультационного центра помогли потребителю подготовить письменную претензию о возврате уплаченной суммы за поврежденный телевизор. Магазин вернуть деньги отказался, определив, что дефект телевизора вызван механическим повреждением во время эксплуатации», — говорят в Роспотребнадзоре.

В ведомстве помогли составить исковое заявление в суд.

Судебная инстанция встала на сторону женщины и взыскала с магазина 189 103 рубля, из них:

  • за товар 59 999 рублей,
  • неустойка 60 000 рублей,
  • компенсация морального вреда в размере 5 000 рублей,
  • судебные расходы 1 605 рублей,
  • штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований потребителя в размере 62 499 рублей.

Плюс к этому с магазина взяли госпошлину в размере 3 899 рублей.

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