Жительница Барнаула получила грант 100 000 рублей на открытие своего бизнеса

Первое место на конкурсе бизнес-идей в рамках проекта заняла концепция по созданию центра стратегического планирования карьеры «Бутакова и партнеры» авторства Натальи Бутаковой. Её бизнес-идея получит воплощение благодаря гранту 100 000 рублей от Благотворительного фонда «В ответе за будущее».

В течение пяти дней участницы проекта в Барнауле участвовали в тренинге и бизнес-визитах, работали над собственными бизнес-проектами и получали персональные рекомендации от профессиональных предпринимателей. Так, в первый день обучения участницы познакомились с действующим предпринимателем Лидией Некрасовой, которая ведет разноплановый бизнес, начиная от пекарни и заканчивая автомойкой премиум класса. По завершению дня участницы ознакомились с порядком регистрации предпринимательской деятельности, правильному выбору системы налогообложения, осуществили расчеты налоговых отчислений.

Второй день участницы провели вместе с экспертом в области маркетинга Анной Немчиновой. В течение дня они получили знания о базовых элементах маркетинга, о правильности определения целевой аудитории, объеме и доли рынка своих конкурентов, и как правильно себя позиционировать, чтобы занять именно свою, востребованную нишу. На практике рассмотрели правильную постановку задач при построении маркетинговой стратегии бизнеса.

После этого для участниц были организованы бизнес-визиты на успешные предприятия Алтайского края, руководителями которых являются женщины. А именно, в п. Новые Зори Павловского района будущие предприниматели познакомились с компанией по производству подсолнечного масла «Алтария» и увидели как должен быть налажен производственный процесс. И еще одно производственное предприятие детской одежды MilleFaMille ООО «Мини-Ми», участницы отметили, насколько грамотно руководитель осуществляет управление человеческими ресурсами. Также в рамках бизнес-визитов посетили косметический салон «Скин Лаб» и детский клуб «Кенгуру».

Федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель». Анна Зайкова.

Очень насыщенным для участниц стал день, посвященный финансовым расчетам проектов. На протяжения всего дня в индивидуальном формате с каждой участницей просчитали средний чек, денежные потоки в перспективе на 5 лет, суммы затрат на запуск проекта и его дальнейшее сопровождение, вычислили срок окупаемости и рентабельность, также в этом помогала бизнес-консультант Ирина Турова, руководитель инжиниринговой компании «Агентство бизнес решений». Благодаря расчетам смогли сформировать понимание участниц о перспективах развития их бизнес-идей и проектов.

Ирина Черепанова,

сертифицированный тренер , руководитель Центра поддержки предпринимательства о защите проектов:

Финалом интенсивного обучения стал конкурс бизнес-проектов, где 36 участниц презентовали экспертному жюри свои бизнес-идеи. Такие, как создание дома престарелых, с услугой для родителей детей инвалидов в с. Налобиха Косихинского района, семейная пекарня натурального аутентичного хлеба и сдобы, клуб физической культуры, выращивание форели в условиях закрытого водоема, кафе-кондитерская в городе Алейске и др. Особенно много вопросов эксперты задавали именно по финансово-экономическим показателям, так как конкурс предполагает грантовую поддержку, и участницы должны были обосновать ее необходимость.

В конкурсное жюри вошли представители организаторов (Комитет по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, Благотворительный фонд «В ответе за будущее»), представители Банка «Открытие» (партнера проекта «Мама-предприниматель»), а также представители инфраструктуры поддержки предпринимательства (НО «Алтайский фонд МСП»).

Федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель». Анна Зайкова.

Лучшим по мнению экспертного жюри стал проект Натальи Бутаковой. Наталья получила грант в 100 тысяч рублей от Благотворительного фонда «В ответе за будущее», который поможет в воплощении её бизнес-идеи: создание центра стратегического планирования карьеры «Бутакова и партнеры».

Наталья Бутакова,

победительница проекта «МАМА-предприниматель» в 2019 г.:

Конечно я полностью не была уверена в победе, но, когда шла на проект понимала уникальность и значимость своего дела. В рамках образовательной программы я просчитала свой бизнес, обратила внимание на нюансы в ведении предпринимательской деятельности. Благодаря экспертам появились озарения в формулировке и личных целей, и уникальности торгового предложения и в том, как донести ценность клиенту. Также очень познавательными были советы по продвижению в социальных сетях. В нашем быстроразвивающемся мире без таких образовательных программ никак не обойтись. И радует то, что у нас есть эта возможность.

Федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель». Анна Зайкова.

В числе участниц проекта были мамочки, которые занимаются любимым делом на протяжении ни одного года, так сказать, реализуют бизнес-проект пассивно.

Анастасия Кондюрина,

потенциальный владелец семейной ремесленной пекарни отметила:

За неделю интенсива я смогла составить четкий план действия для запуска своей бизнес-идеи. Я полностью переработала свой изначальный бизнес-план, внесла значительные правки в маркетинговую и финансовую стратегии развития. Меня всегда очень сильно вдохновляют и мотивируют чужие истории успеха, которые стали отличным дополнением в рамках бизнес-визитов, ведь круто посмотреть действующий бизнес изнутри, пообщаться в неформальной обстановке, задать интересующие вопросы. А самое главное, что я получила на этом проекте то, зачем шла: уверенность в своем проекте и четкий план его реализации, смогла достойно выступить на его защите и очень надеюсь воплотить его в жизнь в ближайшем времени.

Федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель». Анна Зайкова.

Комментарии по поводу реализации федерального образовательного проекта «МАМА-предприниматель» добавил директор Алтайского фонда поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, Антон Слободчиков:

На протяжении трех лет мы принимаем активное участие в реализации проекта в качестве соорганизаторов, и с каждым годом видим, насколько разнообразны и совсем не свойственные для женщин бизнес-идеи презентуют участницы. В этом году в числе женщин-предпринимателей были представители не только города Барнаула, но и муниципальных образований, таких как города Алейск, Бийск и Новоалтайск, а также из села Налобиха Косихинского района. И всех их не пугал тот факт, что нужно будет заниматься в течение 5-дней, потом вечерами еще делать домашнее задание и к концу недели выйти на защиты. Замечу, что интенсивный график учебного процесса никак не отразилась на качестве подготовленных презентаций и энтузиазме участниц проекта.

Федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель». Анна Зайкова.

Анна Сошинская,

президент благотворительного фонда «В ответе за будущее»:

Мы верим, что проект «Мама-Предприниматель» имеет огромную социальную значимость, и именно поэтому фонд Amway «В ответе за будущее» принимает в нем участие. Вечная женская дилемма — семья или карьера — перестает быть актуальной: сегодня можно выбрать и оба варианта. Как раз это наш проект и стремится доказать. Совмещать заботу о семье и работу на себя — это не только шанс для женщины реализовать свой потенциал. Это возможность для семьи обрести финансовую независимость, а в глобальных масштабах — внести личный вклад в развитие экономики страны и обеспечение стабильности общества.

Надия Черкасова,

заместитель президента-председателя правления банка «Открытие»:

Согласно данным Индекса женской предпринимательской активности WBI (Woman Business Index), основными барьерами для старта бизнеса женщины считают отсутствие стартового капитала, недостаток знаний и опыта, а также неуверенность в себе. Программа «Мама-предприниматель» формирует практические навыки ведения бизнеса. Проект позволяет сделать первые шаги в открытии бизнеса, в том числе женщинам, находящимся в декретном отпуске. Сейчас мы наблюдаем тренд на кастомизацию и таргетирование в социальном разрезе бизнес-клиентов. В 2019 году банк «Открытие» ориентируется на пакеты услуг для малого бизнеса и создает специальные продукты и предложения для женщин-предпринимателей.

Федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель» дает возможность женщинам в декретном отпуске, мамам несовершеннолетних детей, а также женщинам, состоящим на учете в службе занятости, бесплатно пройти пятидневный тренинг, получить ценные советы экспертов и реализовать свои бизнес-идеи. Проект реализуется Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и Комитетом по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Соорганизатором и грантодателем выступает Благотворительный фонд Amway «В ответе за будущее». Официальным партнером мероприятия выступает Банк «Открытие». В Барнауле проект проходит также при поддержке, НО «Алтайский фонд МСП».

Федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель». Анна Зайкова.

В 2019 году проект «Мама-предприниматель» охватит более 50 регионов России. Следующими бизнес-эстафету перехватят жительницы Свердловской и Магаданской областей.

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Об организаторах

Комитет по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» ведет активную деятельность по развитию женского предпринимательства путем популяризации и внедрения эффективных механизмов поддержки, направленных на развитие действующих и создание новых проектов, реализуемых женщинами — предпринимателями. Комитет учрежден в рамках Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 3 марта 2015 года. Подробнее о деятельности Комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ»: womanopora.ru

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства была создана в июне 2015 года по указу Президента РФ как единая платформа для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в России. Основной целью Корпорации является координация оказания поддержки субъектам МСП, в том числе финансовой, маркетинговой, юридической и пр., а также усовершенствование нормативно-правового регулирования в этой сфере. Корпорация осуществляет множество инициатив, направленных на развитие сектора МСП в России, таких как бизнес-навигатор, реестр субъектов МСП в России и многие другие. Так, большую популярность среди владельцев бизнеса, а также тех, кто только планирует открыть свое дело, приобрел Бизнес-навигатор МСП. С помощью ресурса можно определить оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, участии в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием и многое другое. Подробнее о Корпорации: corpmsp.ru

Благотворительный фонд «В ответе за будущее» был открыт компанией Amway в 2013 году. Одно из важнейших направлений фонда — поддержка малого предпринимательства в рамках программы «С верой в будущее». В развитие этой программы в 2013 году совместно с партнерами был инициирован проект «Мама-предприниматель», который теперь начал развиваться на принципиально новом уровне. Кроме того, фонд реализует масштабную благотворительную программу «С любовью к детям», направленную на укрепление института семьи, профилактику вторичного сиротства, оказание помощи родителям в налаживании отношений с детьми. С мая 2014 года фонд начал реализацию программы «С заботой о природе», направленной на сохранение и очистку рек и озер России. Всю информацию о фонде и его программах можно найти на сайте в-ответе-за-будущее.рф.

Банк «Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие») входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking. Основным акционером банка «Открытие» с долей 99,99% является Банк России, который гарантирует надежность и непрерывность деятельности банка. Банк «Открытие» входит в список системно-значимых кредитных организаций, утвержденный ЦБ РФ. 1 января 2019 года завершилось присоединение «Бинбанка» к банку «Открытие». В результате объединения на рынке появился новый крупный игрок, который предлагает своим клиентам полную линейку современных финансовых продуктов и сервисов. Капитал объединенного банка составил 315 млрд руб. Объединение позволит повысить скорость и удобство процессов обслуживания для всех клиентов. Сеть объединенного банка стала одной из крупнейших в России: 900 офисов и 6 000 банкоматов работают в более чем 250 городах 70 субъектов РФ. Активная клиентская база объединенного банка «Открытие» составляет 200 тысяч юридических лиц и 4 млн физических лиц, в том числе премиальных клиентов. Подробнее: www.open.ru